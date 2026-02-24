Zaloguj się lub Zarejestruj

Asha Sharma, nowa CEO Xbox, ujawnia swoje trzy ulubione gry. To znakomite wybory

Jakub Piwoński
2026/02/24 12:50
Mimo niewielkiego doświadczenia w grach, nowa CEO Xbox wyróżnia się pierwszorzędnym gustem

W ostatnich dniach branża gier żywo komentowała odejście Phila Spencera z funkcji CEO Xbox i powołanie na jego miejsce Ashy Sharmy. Wybór ten od początku budzi jednak mieszane emocje wśród graczy. Nowej szefowej Xbox zarzuca się m.in. brak dużego doświadczenia w grach. Najwyraźniej Sharma chce odwrócić to wrażenie, a pierwsze sygnały już widać. Okazuje się bowiem, że ma swoje trzy ulubione gry – i trzeba przyznać, że są to naprawdę ciekawe wybory.

Valheim
Valheim

Asha Sharma, nowa CEO Xbox, ujawniła swoje trzy ulubione gry

Wiele można mówić o Philu Spencerze, ale na pewno nie o tym, że nie kochał gier – był zaprawionym graczem od zawsze. Nowa szefowa Microsoft Gaming, Asha Sharma, przyznaje natomiast, że ma znacznie mniej wspólnego z graniem niż jej poprzednik i chyba nie zamierza rywalizować w tym zakresie. Ma jednak coś, co wyróżnia ją wśród liderów branży – świetny gust w grach.

W ostatni weekend Sharma podzieliła się na X swoimi trzema ulubionymi tytułami. To Halo, Valheim i GoldenEye 007 – klasyki, które każdy gracz zna. Wybór Valheim pokazuje, że Sharma śledzi nowe hity, zwłaszcza te, które zdobyły popularność na PC i w Xbox Game Pass. GoldenEye 007 to z kolei gra, którą do dziś uznaje się za najlepszą grę na bazie filmu. Dodatkowo wspomniała także o klasycznym RPG Chrono Trigger, który uwielbiała w przeszłości.

GramTV przedstawia:

Jak informowaliśmy wcześniej, świeżo upieczona szefowa Xbox nie boi się też pokazać swojej gamingowej strony – jej gamertag to AMRAHSAHSA. Przyznała jednak, że nie jest Philem Spencerem, jeśli chodzi o doświadczenie w grach Xbox, a tag powstał dopiero w styczniu 2026 roku. Od tego czasu trwa intensywna nauka – Sharma w zaledwie miesiąc poznała aż 30 gier, zdobywając osiągnięcia w Firewatch i Townscaper, Ball x Pit, A Short Hike, Gone Home i What Remains of Edith Finch. Nie zabrakło też czasu na Forza Horizon 5, Halo Infinite, Vampire Survivors i wiele innych tytułów. Jej obecny gamerscore wynosi już 10 870 punktów, co budzi spore zdziwienie wśród fanów, biorąc pod uwagę, że dopiero niedawno zaczęła swoją przygodę z Xbox.

Komentarze w sieci wskazują, że choć doświadczenie w grach nie jest konieczne, by być dobrym liderem Xbox, Sharma pokazuje ogromne zaangażowanie i chęć nauki. Inni komentarzy widzą w tym jednak czysty PR, kierowany zespołem doradców. Czas pokaże, jakim graczem jest Sharma na prawdę.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2026/02/xbox-ceo-shares-her-three-favourite-games-of-all-time-along-with-her-gamertag

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
4
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:42
Thadrion napisał:

śmiałbym się jakby odpowiedzi były generowane ;) 

dariuszp napisał:

Ciekawe czy jej przygotowali wypowiedź tak jak jej przygotowali konto Xbox. 

Potem się okaże się ona nie istnieje i Microsoft testuje copilota. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 13:39

W dzisiejszym świecie taka deklaracja nie znaczy nic. Ale miło że chociaż próbują, mogli to olać totalnie...

Thadrion
Gramowicz
Dzisiaj 13:07
dariuszp napisał:

Ciekawe czy jej przygotowali wypowiedź tak jak jej przygotowali konto Xbox. 

śmiałbym się jakby odpowiedzi były generowane ;) 




