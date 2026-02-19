Microsoft krytykowany za powiązania z ICE. "Firma kontynuuje rolę cyfrowego handlarza bronią"

Jak przystało na cyfrowego giganta, Microsoft współpracuje z różnymi instytucjami. Nie zawsze jednak współprace te są mile widziane w społeczeństwie.

Na temat sprawy wypowiedziało się No Azure for Apartheid. Mowa tutaj o działającej w Microsofcie organizacji pracowniczej, która sprzeciwia się wykorzystywaniu technologii MS do celów militarnych oraz inwigilacyjnych . A właśnie takie zarzuty wpadły w kontekście współpracy giganta z Redmond z ICE, czyli amerykańską policją imigracyjną. Ta zaś w ostatnich tygodniach zamieszana była m.in. wydarzenia, podczas których śmiertelnie postrzelono dwie osoby.

Szczególnie, gdy tyczą się takiego organu, jak Immigration and Customs Enforcement . Ten zaś, nie ma co ukrywać, zdecydowanie nie ma dobrego PR-u.

Teraz dziennikarze The Guardian, +972 Magazine oraz Local Call ustalili, że między lipcem 2025 a styczniem 2026 działalność ICE przy wykorzystaniu chmury Azure została 3-krotnie zwiększona. Obecnie w chmurze Microsoftu ma znajdować się aż 1,4 tysiąca terabajtów danych. Danych, które potem mają być przeszukiwane i analizowane przy wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji stworzonych przez MS.

Ten news nie powinien być szokiem dla opinii publicznej. Microsoft kontynuuje swoją rolę cyfrowego handlarza bronią, budując i umożliwiając działanie systemów, które terroryzują, inwigilują, wysiedlają i mordują ludzi na całym globie: od sztucznej inteligencji i inwigilacji wdrażanej przeciwko ludziom okupowanej Palestyny, po narzędzia służące do obierania za cel obywateli i migrantów żyjących na skradzionej ziemi rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych – wyczytamy w oświadczeniu No Azure for Apartheid.

Co istotne, wśród pracowników zrzeszonych w No Azure for Apartheid znalazło się wielu, którzy przyczynili się do uruchomienia w serwisie ICEout.tech istotnej petycji. Istotnej, gdyż jej sygnatariusze wzywają ICE do zaprzestania działalności i wycofania się ze wszystkich amerykańskich miast. Dodatkowo protestujący chcą, by firmy zaprzestały technologicznego wspierana agencji.