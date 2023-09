Red Dead Redemption 3 już w produkcji? Po GTA VI Rockstar wróci na Dziki Zachód

Wiele wskazuje na to, że GTA VI zadebiutuje na rynku do końca marca 2025 roku. Tymczasem w sieci pojawiły się nieoficjalne doniesienia na temat dalszych planów Rockstar Games. Wygląda na to, że po premierze nowej odsłony serii Grand Theft Auto wspomniane studio wróci na Dziki Zachód. Jeden z insiderów poinformował bowiem, że produkcji ma znajdować się już Red Dead Redemption 3

Red Dead Redemption 3 znajduje się już rzekomo w produkcji. Rockstar Games ma ponownie zabrać graczy na Dziki Zachód

Autorem powyższych doniesień jest insider posługujący się pseudonimem „MyTimeToShineHello”, który w miniony weekend poinformował, że w produkcji ma znajdować się także Hogwarts Legacy 2. Rzekomymi planami Rockstar Games wspomniany informator podzielił się na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter), a sam zyskał dużą popularność wśród fanów serii Red Dead Redemption i miłośników gier wspomnianego studia.