Znana aktorka wcieli się w Doktora Dooma? Marvel ma szalony pomysł

Wielu widzom ten plan na Fantastyczną Czwórkę może nie przypaść do gustu.

Czy Marvel znowu zmieni płeć jednej ze swoich postaci w MCU? Do takiej zmiany doszło w filmie Marvels, gdzie w komiksach Dar-Benn był męskim generałem Kree, zaś w ubiegłorocznej superbohaterskiej produkcji w tę postać wcieliła się Zawe Ashton. Już wcześniej pojawiły się doniesienia, że w Fantastycznej Czwórce Marvel chce wprowadzić żeńskiego Srebrnego Surfera. Ostatecznie zostało to zdementowane i Julia Garner wcieli się w Shalla-Bal, która jest komiksową postacią, posiadające moce podobne do Srebrnego Surfera i również będąca heroldem potężnego Galactusa. Teraz pojawiły się kolejne doniesienia, tym razem o postaci Doktora Dooma, w którego miałaby wcielić się niedawno ogłoszona aktorka.

Fantastyczna Czwórka – plotki o Natashy Lyonne w roli Doktor Doom

W ubiegłym tygodniu Marvel potwierdził, że Natasha Lyonne dołączyła do obsady Fantastycznej Czwórki. Podobnie jak przy innych drugoplanowych aktorach, studio nie ujawniło jej roli. Niedługo później po sieci zaczęła krążyć plotka, że Lyonne wcieli się w Doktora Dooma, który w MCU miałby mieć zmienioną płeć względem komiksowego pierwowzoru.