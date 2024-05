Helldivers 2 odnotowało imponującą liczbę graczy. Twórca o wynikach na PC i PlayStation 5

Na podstawie tych danych, można oszacować, że na PlayStation 5 jednocześnie grało około 300 tysięcy graczy. Deweloper przypomniał także podczas swojego wystąpienia na Nordic Games, że prace nad Helldivers 2 trwały prawie 8 lat – dwa razy dłużej, niż pierwotnie przewidywano. Dodatkowo w czasie, gdy Arrowhead Game Studios tworzyło grę, Sony dwukrotnie zwiększyło budżet, a zespół rozrósł się z 30, do ponad 100 pracowników.

Warto przy okazji wspomnieć, że kilka dni temu do sieci trafiła wiadomość o rezygnacji Johana Pilestedta z funkcji dyrektora generalnego Arrowhead Game Studios. Deweloper pozostanie jednak członkiem zarządu, a także przejmie stanowisko dyrektora ds. kreatywnych. Nowym dyrektorem będzie natomiast Shams Jorjani, wcześniej pracujący w Paradox Interactive jako dyrektor ds. operacji biznesowych.

Dołącz do helldiversów, elitarnej formacji żołnierzy, której zadaniem jest szerzenie pokoju, wolności i zarządzanej demokracji przy użyciu największych, najgroźniejszych i najbardziej wybuchowych narzędzi w całej galaktyce. Helldiversi nie wyruszają na powierzchnie planet bez właściwego wsparcia, ale to Ty decydujesz, jak i kiedy je wezwać. Do dyspozycji masz nie tylko mnóstwo doładowanej broni podstawowej i personalizowane konfiguracje, ale w trakcie gry możesz wezwać specjalne manewry. – czytamy w opisie gry w PlayStation Store.