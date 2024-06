Mark Cerny twierdzi, że pojawienie się PlayStation 4 miało ogromny wpływ na poprawę jakości gier na PC

Mark Cerny jest zdania, że to konsola PlayStation 4 mobilizowała branżę do szybszego rozwoju gier na PC i poprawy ich jakości.

Trudno sprzeciwiać się twierdzeniu, że to właśnie gaming rozwijany na PC przoduje w branży. Jednak Mark Cerny, główny architekt PlayStation 4, PlayStation Vita i PS5 jest całkiem innego zdania i twierdzi, że to konsole Sony często wyznaczają „drogę rozwoju dla branży i mobilizują do podnoszenia jakości gier na PC”. https://pixabay.com/photos/game-console-sony-video-games-6603120/ Mark Cerny – konsole PlayStation napędzały branżę gier PC do szybszego rozwoju Lubię myśleć, że czasami wskazujemy drogę szerszej branży i że nasze wysiłki przynoszą korzyści także graczom grającym na PC. To przykład wymagający dużej ilości technologii, ale na PS4 mieliśmy bardzo wydajne interfejsy GPU, co mogło pobudzić DirectX do zwiększenia wydajności.

Jest to zdumiewający przykład, biorąc pod uwagę, że PlayStation 4 uznawano za zbyt słabe już tuż po premierze w 2013 roku. Wiadomo, że Cerny ma swoje korzenie w Sony i chwali sprzęt konsolowy, w którego powstaniu brał udział i miał wielki wkład, ale twierdzenie DirectX 12 został zaprojektowany w odpowiedzi na PS4, jest „nieco” naciągane. Podobne zdanie ma na temat pomysłu umieszczenia dysku SSD w PlayStation 5. Także tutaj wypatruje rewolucji, która sprowokowała rynek PC do reakcji i zmian. Uważam, że wypuszczenie PS5 w 2020 roku z bardzo wydajnym zintegrowanym dyskiem SSD wywarło presję na świat komputerów PC, aby udostępnił graczom odpowiednie API DirectStorage. Obecnie konsole i komputery PC nie różnią się zbytnio od siebie. W konsolach jest trochę dodatkowego sprzętu – na przykład dedykowanego sprzętu do dekompresji, a także niestandardowy system operacyjny, ale to wszystko. Nie stanowi to zbyt przekonującego argumentu, że konsole w jakiś sposób wyznaczają drogę naprzód dla komputerów do gier.

Co prawda Sony przyspieszyło ostatnio przenoszenie swoich gier na komputery PC, posuwając się nawet do obsługi kontrolera DualSense, PlayStation VR 2 i nakładki PlayStation. Cerny twierdzi, że „konwersja była prostsza, niż wielu myślało” w przypadku konwersji gier PlayStation na PC. I z tym zdaniem chyba nie zgodzi się większość graczy. Wystarczy spojrzeć jak wyglądały premiery Horizon Zero Dawn czy Returnal i oczywiście sztandarowy przykład The Last of Us Part One, które szybko zyskało miano jednego z najgorszych portów PC wszechczasów. Trudno tutaj dopatrywać się motywującej roli sprzętu konsolowego od Sony. Nie można też oczywiście zapominać o fakcie, że konsole to zamknięta architektura i dlatego tworzenie gier na taki sprzęt zawsze będzie prostsze niż na PC, oferujące ogromną różnorodność. Skąd więc pomysł Marka Cerny’ego? Naprawdę trudno zgodzić się z jego argumentacją.



