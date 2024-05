Twórcy Helldivers 2 zwalniają tempo. Aktualizacje będą pojawiać się rzadziej

Duża liczba aktualizacji może łatwo zakłócić przepływ pracy i wymaga więcej zasobów, niż mogłoby się wydawać; wymaga planowania, wdrażania, monitorowania, ewentualnych poprawek w hotfixach itp. W tym przypadku wolimy to trochę przeciągnąć, miejmy nadzieję, że z dobrym skutkiem – poinformował menedżer ds. społeczności Helldivers 2.

Niestety Petersson nie ujawnił, kiedy fani mogą spodziewać się kolejnego patcha. Przedstawiciel Arrowhead Game Studios wyjaśnia, że nie została ona jeszcze zaplanowana. Menedżer ds. społeczności Helldivers 2 wierzy natomiast, że „nieco mniejsza częstotliwość” aktualizacji będzie korzystna zarówno dla graczy, jak i deweloperów oraz samej produkcji.

Na koniec przypomnijmy, że Helldivers 2 zadebiutowało na komputerach osobistych oraz PlayStation 5 dokładnie 8 lutego 2024 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Arrowhead Game Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!