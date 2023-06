Arnold Schwarzenegger chciał, żeby kultowe „I'll Be Back” z Terminatora brzmiało nieco inaczej

Arnold Schwarzenegger ma na swoim koncie wiele kultowych ról, a jego wyraźny austriacki akcent sprawia, że jest jednym z najczęściej naśladowanych aktorów, jednak większości z nas w pamięć najbardziej zapadła jedna kwestia i pochodzi ona z Terminatora - „I'll Be Back”. Okazuje się jednak, że aktor poprosił reżysera, Jamesa Camerona, czy mógłby zmienić tę kwestię.

Jim Cameron i ja zastanawialiśmy się, jak powiedzieć kwestię, ponieważ nie czułem się komfortowo, mówiąc „I'll Be Back”. Powiedziałem, że myślę, że mocniej i lepiej zabrzmi „I will be back”. Cameron posłuchał i powiedział – Jesteś teraz scenarzystą? Arnold, myślisz, że to brzmi dziwnie. Tak nie jest. Wspaniałe jest to, że mówisz inaczej niż ja czy inni. To sprawia, że to działa. Więc powiedz to 10 razy. Powiedz to na różne sposoby. Będę dalej kręcił aparatem. Potem wybierzemy jedną wersję. Nagraliśmy i okazało się, że moja wersja brzmiała głupio.