Armored Core 6: Fires of Rubicon wycieka. Do sieci trafiła główna grafika gry

Armored Core 6: Fires of Rubicon doczekało się ostatnio klasyfikacji wiekowej ze strony koreańskiej organizacji GRAC (Game Rating Administration Committee). Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych z nadchodzącą produkcją studia From Software. Do sieci wyciekła bowiem główna grafika z nowej odsłony serii Armored Core.

Główna grafika Armored Core 6: Fires of Rubicon wyciekła do sieci

Jako pierwszy wspomnianym materiałem podzielił się na Reddit gracz posługujący się pseudonimem „Eliwats17”, który – jak sam informuje – wykorzystał „sztuczkę” związaną z opcją preinstalacji gier na konsolach Xbox. Użytkownik dotarł w ten sposób do głównej grafiki Armored Core 6: Fires of Rubicon i opublikował ją na wspomnianym forum.



Z tej samej „sztuczki” postanowili skorzystać także inni gracze, w tym również użytkownik Twittera posługujący się pseudonimem „Okami Games”, który opublikował wspomnianą grafikę w wyższej rozdzielczości. Zauważył on również, że Armored Core 6: Fires of Rubicon dostępne jest obecnie na serwerach Microsoftu w wersji 2.1.0.1, co jest nietypowe w przypadku przedpremierowych produkcji.



„Okami Games” uważa, że From Software w najbliższym czasie zaprosi graczy na pełnoprawną prezentację Armored Core 6: Fires of Rubicon. Niewykluczone, że wówczas poznamy także dokładną datę premiery gry. Na ten moment nie pozostaje nam więc nic innego, jak wypatrywać oficjalnych komunikatów ze strony From Software.



Na koniec przypomnijmy, że Armored Core 6: Fires of Rubicon powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Według nieoficjalnych informacji nowa odsłona serii Armored Core ma zadebiutować na rynku w okolicach września lub października 2023 roku.

