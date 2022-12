Armored Core 6 otrzyma tryb kooperacji? From Software nie ma dobrych wieści

Jedną z niespodzianek na tegorocznej gali The Game Awards była zapowiedź Armored Core 6: Fires of Rubicon. Podczas wydarzenia deweloperzy z From Software zaprezentowali pierwszy zwiastun gry, a nieco później do sieci trafiło kilka szczegółów na temat produkcji. Tymczasem twórcy podzielili się kolejnymi informacjami związanymi ze wspomnianym tytułem, które powinny zainteresować wszystkich fanów kooperacji.

Armored Core 6: Fires of Rubicon bez kooperacji w trybie fabularnym

Masaru Yamamura – reżyser gry – w rozmowie z IGN Japan ujawnił, że Armored Core 6: Fires of Rubicon nie otrzyma trybu kooperacji w kampanii fabularnej. Deweloper postanowił również w kilku słowach wyjaśnić, dlaczego twórcy zdecydowali się na podjęcie właśnie takiej decyzji.