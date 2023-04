Armored Core 6 z klasyfikacją wiekową. Wkrótce poznamy dokładną datę premiery?

Według nieoficjalnych informacji premiera Armored Core 6: Fires of Rubicon ma odbyć się w okolicach września lub października 2023 roku. From Software wciąż nie ujawniło, kiedy dokładnie gracze będą mieli okazję zapoznać się ze wspomnianym tytułem. Niewykluczone jednak, że sytuacja ta ulegnie wkrótce zmianie. Nadchodząca odsłona serii Armored Core doczekała się bowiem klasyfikacji wiekowej.

Armored Core 6: Fires of Rubicon zostało sklasyfikowane w Korei Południowej

Armored Core 6: Fires of Rubicon zostało sklasyfikowane przez koreańską organizację Game Rating Administration Committee (GRAC). Okazuje się, że w Korei Południowej po nadchodzącą produkcję studia From Software będą mogli sięgnąć użytkownicy powyżej 12. roku życia. W grze nie zabraknie bowiem umiarkowanych scen przemocy oraz niewłaściwego języka.



Na stronie organizacji Game Rating Administration Committee na próżno szukać jednak informacji o dacie premiery Armored Core 6: Fires of Rubicon. Warto jednak pamiętać, że w ręce urzędników zajmujących się klasyfikacją wiekową gier wideo najczęściej oddawane są finalne – pod względem zawartości – wersje danej produkcji. Wygląda więc na to, że prace nad nową odsłoną serii Armored Core zmierzają ku końcowi.



Graczom, którzy czekają na Armored Core 6: Fires of Rubicon, nie pozostaje w tym momencie nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na konkretne zapowiedzi. Niewykluczone, że From Software pojawi się na czerwcowym pokazie Summer Game Fest, który odbędzie się na początku czerwca.



Na koniec przypomnijmy, że Armored Core 6: Fires of Rubicon powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować w 2023, ale – jak wspomnieliśmy wyżej – dokładna data premiery nie jest znana. Zgodnie z przekazanymi jakiś czas temu informacjami nadchodząca odsłona serii Armored Core nie zaoferuje trybu kooperacji w kampanii fabularnej.