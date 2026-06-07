Dwa hity za darmo na PC. Znana seria dostępna w prezencie, ale tylko do jutra

Znacie serię Remothered? To cykl przygodowych gier grozy od studia Stormind Games, która pełnymi garściami czerpie z dorobku takich survival horrorów, jak Silent Hill, czy Resident Evil. Fani właśnie czekają na premierę Remothered: Red Nun's Legacy, a tymczasem dwie poprzednie odsłony serii są dostępne za darmo na Steam oraz GOG.com. Zarówno Remothered: Tormented Fathers, jak i Remothered: Broken Porcelain możecie zdobyć w prezencie, ale tylko przez najbliższe 24 godziny. Warto więc się pośpieszyć i przypisać gry do swoich kont na obu platformach. Co ciekawe, pierwsza odsłona została udostępniona za darmo na Steam, zaś druga tylko na GOG-u. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Pomimo, że przedstawione wydarzenia pełne są nieoczekiwanych zwrotów akcji, fabuła gry nie stroni od poruszających i wzruszających momentów. Psychologia odgrywa tu kluczową rolę: bohaterowie i wrogowie dalecy są od klasycznych archetypów, a linia pomiędzy dobrem a złem pozostaje zamazana. Rozwój wydarzeń inspirowany jest rytmem narracji filmowej, umożliwiając graczom głęboką identyfikację z kierowaną przez nich postacią. Przerażającą atmosferę gry dodatkowo zagęszcza intrygująca ścieżka dźwiękowa, którą opracowali Nobuko Toda (Final Fantasy, Halo, Metal Gear Solid) oraz Luca Balboni – czytamy w opisie gry na Steam.

Broken Porcelain wprowadza do serii całą masę mile widzianych zmian, włącznie z nowymi elementami rozgrywki i narracji, które odświeżają znane nam postacie, a także niespotykany dotąd poziom imersji — idealny zarówno dla nowych fanów, jak i weteranów gry.

Nie łatwo będzie dotrzeć do prawdy, którą skrywa Ashmann Inn. Gęsto splecionych ze sobą sekretów tego miejsca pilnują potężni strażnicy, będący uwięzionymi w czasie i przestrzeni łowcami. Aby przeżyć, konieczne będą pomyślunek oraz strategiczne podejście, bowiem sama prędkość reakcji na zagrożenia może już nie wystarczyć. Wykaż się sprytem i — w zależność i od okoliczności — skradaj się, uciekaj lub walcz z przeciwnikiem. Udowodnij myśliwym, że na nich też można zapolować – czytamy w opisie na GOG.com.