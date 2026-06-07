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Dwa hity za darmo na PC. Znana seria dostępna w prezencie, ale tylko do jutra

Radosław Krajewski
2026/06/07 21:14
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Jedną z gier odbierzecie na Steam, zaś drugą na GOG-u.

Znacie serię Remothered? To cykl przygodowych gier grozy od studia Stormind Games, która pełnymi garściami czerpie z dorobku takich survival horrorów, jak Silent Hill, czy Resident Evil. Fani właśnie czekają na premierę Remothered: Red Nun's Legacy, a tymczasem dwie poprzednie odsłony serii są dostępne za darmo na Steam oraz GOG.com. Zarówno Remothered: Tormented Fathers, jak i Remothered: Broken Porcelain możecie zdobyć w prezencie, ale tylko przez najbliższe 24 godziny. Warto więc się pośpieszyć i przypisać gry do swoich kont na obu platformach. Co ciekawe, pierwsza odsłona została udostępniona za darmo na Steam, zaś druga tylko na GOG-u. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Steam
Steam

Dwie pierwsze odsłony serii Remothered za darmo na PC

Remothered to inspirowana dokonaniami kinematografii trylogia grozy, gdzie ekstremalna rozgrywka o przetrwanie toczy się w przerażająco realistycznym otoczeniu.

Pomimo, że przedstawione wydarzenia pełne są nieoczekiwanych zwrotów akcji, fabuła gry nie stroni od poruszających i wzruszających momentów. Psychologia odgrywa tu kluczową rolę: bohaterowie i wrogowie dalecy są od klasycznych archetypów, a linia pomiędzy dobrem a złem pozostaje zamazana. Rozwój wydarzeń inspirowany jest rytmem narracji filmowej, umożliwiając graczom głęboką identyfikację z kierowaną przez nich postacią. Przerażającą atmosferę gry dodatkowo zagęszcza intrygująca ścieżka dźwiękowa, którą opracowali Nobuko Toda (Final Fantasy, Halo, Metal Gear Solid) oraz Luca Balboni – czytamy w opisie gry na Steam.

Broken Porcelain wprowadza do serii całą masę mile widzianych zmian, włącznie z nowymi elementami rozgrywki i narracji, które odświeżają znane nam postacie, a także niespotykany dotąd poziom imersji — idealny zarówno dla nowych fanów, jak i weteranów gry.

Nie łatwo będzie dotrzeć do prawdy, którą skrywa Ashmann Inn. Gęsto splecionych ze sobą sekretów tego miejsca pilnują potężni strażnicy, będący uwięzionymi w czasie i przestrzeni łowcami. Aby przeżyć, konieczne będą pomyślunek oraz strategiczne podejście, bowiem sama prędkość reakcji na zagrożenia może już nie wystarczyć. Wykaż się sprytem i — w zależność i od okoliczności — skradaj się, uciekaj lub walcz z przeciwnikiem. Udowodnij myśliwym, że na nich też można zapolować – czytamy w opisie na GOG.com.

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Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112