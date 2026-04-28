ARC Raiders z dużą aktualizacją. Riven Tides poprawia grafikę i dodaje nową zawartość

Nowa mapa, wrogowie i ulepszenia wizualne trafiają do extraction shootera.
Dziś zadebiutowała wyczekiwana aktualizacja Riven Tides do popularnego ARC Raiders. Nowa zawartość, taka jak dodatkowa mapa czy świeże zagrożenia ze strony maszyn ARC, budzi emocje u wszystkich graczy. Posiadacze konsol PS5 Pro mają szczególny powód do zadowolenia.
ARC Raiders – graficzny skok dzięki PSSR2
Głównym punktem technicznym aktualizacji jest wprowadzenie wsparcia dla PSSR2 (PlayStation Spectral Super Resolution 2). Robert Kihl, lider zespołu odpowiedzialnego za silnik w Embark Studios, zapowiada, że dzięki nowej technologii gra na PS5 Pro wejdzie na zupełnie nowy poziom wizualny. PSSR2 ma znacząco wyostrzyć detale otoczenia, eliminując jednocześnie irytujące artefakty, takie jak migotanie czy szumy, nawet w najbardziej złożonych scenach.
Aktualizacja do ARC Raiders kładzie duży nacisk na redukcję tzw. ghostingu, co jest kluczowe w dynamicznych strzelankach. Poprawie ulegnie również renderowanie obiektów i krawędzi, co przełoży się na bardziej spójny i realistyczny obraz. Warto wspomnieć o nowej zawartości, takiej jak kolejne mapy oraz system zmiennych warunków na mapie, które wpłyną na przebieg misji. Nie zapominajmy o świeżych typach maszyn polujących na Raidersów podczas ich wypraw po surowce.
Dzięki ulepszonemu systemowi PSSR możemy zapewnić wyższą jakość obrazu i większą stabilność, znacznie ograniczając zakłócenia wizualne w grze bez utraty wydajności, co pozwala graczom cieszyć się grą i jej światem bez zbędnych rozpraszaczy. – Mikael Linderholm, dyrektor ds. grafiki technicznej, Embark Studios
ARC Raiders jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
