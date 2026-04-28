ARC Raiders z dużą aktualizacją. Riven Tides poprawia grafikę i dodaje nową zawartość

Dziś zadebiutowała wyczekiwana aktualizacja Riven Tides do popularnego ARC Raiders. Nowa zawartość, taka jak dodatkowa mapa czy świeże zagrożenia ze strony maszyn ARC, budzi emocje u wszystkich graczy. Posiadacze konsol PS5 Pro mają szczególny powód do zadowolenia.

ARC Raiders – graficzny skok dzięki PSSR2

Głównym punktem technicznym aktualizacji jest wprowadzenie wsparcia dla PSSR2 (PlayStation Spectral Super Resolution 2). Robert Kihl, lider zespołu odpowiedzialnego za silnik w Embark Studios, zapowiada, że dzięki nowej technologii gra na PS5 Pro wejdzie na zupełnie nowy poziom wizualny. PSSR2 ma znacząco wyostrzyć detale otoczenia, eliminując jednocześnie irytujące artefakty, takie jak migotanie czy szumy, nawet w najbardziej złożonych scenach.