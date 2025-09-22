Ogłoszono testy obciążeniowe serwerów nadchodzącego ARC Raiders. Akcja rozpocznie się 17 października

Wkrótce będziecie w stanie przetestować tajemniczego shootera jakim jest ARC Raiders.

Embark Studios zapowiedziało specjalne wydarzenie Server Slam dla swojego nadchodzącego shootera ARC Raiders. Testy potrwają od 17 do 19 października i będą dostępne na wszystkich platformach (PC, PS5, XSX), aby maksymalnie obciążyć serwery przed premierą gry zaplanowaną na 30 października. Wkrótce wystartują serwery ARC Raiders Podczas wydarzenia gracze otrzymają dostęp do lokacji Dam Battlegrounds, kilku zadań oraz elementów progresji i craftingu (postępy nie przeniosą się do pełnej wersji gry). Uczestnicy otrzymają także unikalny plecak, dostępny później w grze.

Jednocześnie wystartowała przedsprzedaż ARC Raiders. Standardowa edycja kosztuje 154,99 złotych na Steam, natomiast wersja Deluxe – 232,49 złotych. Wersja Deluxe oferuje między innymi strój Valente z wariantami kolorystycznymi, plecak Pathfinder, akcesorium Blanket Roll, kosmetyczną bliznę na twarzy, emotkę Finger Gun, a także 2400 Raider Tokens i skórkę Cowboy dla koguta Scrappy’ego. Dodatkowo wszyscy zamawiający dowolną edycję otrzymają Astro Bundle i Lucky Duck Bundle, czyli paczki bonusowe, które nie będą dostępne po premierze. ARC Raiders zadebiutuje 30 października na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

ARC Raiders to strzelanka tworzona przez szwedzkie studio Embark Studios (założone przez byłych pracowników DICE, twórców Battlefielda). Produkcję cechują widok z TPP oraz rozgrywkę nastawioną głównie na kooperację online w trybach PvR oraz PvPvE. Akcja gry toczy się w retrofuturystycznym uniwersum science fiction. Ludzkość żyje w cieniu inwazji maszyn zwanych ARC. Gracze wcielają się w “Raiderów”, zbieraczy i ocalałych, którzy eksplorują zniszczony świat, aby zdobywać zasoby i odpierać zagrożenie. Rozgrywka pozwoli na eksplorowanie dużych, otwartych map, na walkę z maszynami i innymi graczami, a także na wykonywanie misji typu “ekstrakcja”, która polega na zdobyciu cennych zasobów, a następnie ewakuację do wyznaczonego punktu. Pierwotnie gra miała być kooperacyjnym shooterem PvE w stylu Destiny 2 (darmowym), ale w 2023 roku projekt został przebudowany w kierunku hardkorowego extraction shootera, bardziej zbliżonego do Escape from Tarkov czy choćby The Cycle: Frontier. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun dotyczący przedsprzedaży: