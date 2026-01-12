Zaloguj się lub Zarejestruj

Ponad milion śmiałków zdecydowało się na reset swoich postępów w ARC Raiders

Patrycja Pietrowska
2026/01/12 14:00
Twórcy analizują efekty pierwszej Ekspedycji.

Studio Embark Studios podzieliło się intrygującymi statystykami dotyczącymi swojej najnowszej produkcji pod tytułem ARC Raiders. W ramach niedawno rozpoczętego Cold Snap, fani otrzymali możliwość wzięcia udziału w premierowej Ekspedycji. Wydarzenie pozwoliło również wyczyścić użytkownikom postępy w zamian za określone bonusy i korzyści.

ARC Raiders
ARC Raiders

Milion osób zresetowało postępy w ARC Raiders

Okazało się, że na taki odważny krok zdecydowało się nieco ponad milion osób. Zapytany o wnioski z pierwszej Ekspedycji, Virgil Watkins, pełniący funkcję dyrektora ds. projektowania, wyjaśnił w rozmowie z mediami, że zespół celowo wstrzymał się z podaniem szczegółowych wymagań do ostatniej chwili.

Jednym z większych tematów w feedbacku były wymagania ostatniego etapu potrzebnego do zdobycia punktów umiejętności oraz fakt, że prawdopodobnie zbyt późno przekazaliśmy te informacje. Chcieliśmy poczekać, aż będziemy mogli skalibrować je pod realną ekonomię bazy graczy, zamiast zgadywać na bardzo wczesnym etapie.

Dlatego, gdy wybraliśmy konkretną wartość – pięć milionów kredytów za pełne odblokowanie – potraktowaliśmy ją jako cel aspiracyjny, który tylko część graczy miałaby szansę osiągnąć. Mam jednak wrażenie, że wielu graczy odebrało to raczej w ten sposób: „skoro tak, to muszę to zrobić, żeby to dostać”.

Mimo tak wysoko zawieszonej poprzeczki, od trzydziestu pięciu do czterdziestu procent uczestników zdołało ostatecznie osiągnąć ten limit i zdobyć komplet nagród. Zauważono jednak, że skupienie się wyłącznie na gromadzeniu wirtualnej gotówki pod koniec cyklu Ekspedycji może negatywnie wpływać na ogólną dynamikę starć.

W pełni zdajemy sobie sprawę, że samo gonienie za gotówką nie jest szczególnie angażujące i może prowadzić do zniechęcania do korzystania ze swojego wyposażenia – a to właśnie na to gracze najbardziej czekają pod koniec cyklu resetu. Dlatego przyglądamy się możliwym zmianom w tym zakresie.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/arc-raiders-saw-a-little-over-1-million-players-reset-their-progress-in-first-expedition

