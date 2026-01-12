Ponad milion śmiałków zdecydowało się na reset swoich postępów w ARC Raiders

Studio Embark Studios podzieliło się intrygującymi statystykami dotyczącymi swojej najnowszej produkcji pod tytułem ARC Raiders. W ramach niedawno rozpoczętego Cold Snap, fani otrzymali możliwość wzięcia udziału w premierowej Ekspedycji. Wydarzenie pozwoliło również wyczyścić użytkownikom postępy w zamian za określone bonusy i korzyści.

Milion osób zresetowało postępy w ARC Raiders

Okazało się, że na taki odważny krok zdecydowało się nieco ponad milion osób. Zapytany o wnioski z pierwszej Ekspedycji, Virgil Watkins, pełniący funkcję dyrektora ds. projektowania, wyjaśnił w rozmowie z mediami, że zespół celowo wstrzymał się z podaniem szczegółowych wymagań do ostatniej chwili.