Styx: Blades of Greed świętuje debiut i wbija szpilkę twórcom Assassin’s Creed

Wczoraj informowaliśmy o premierowym zwiastunie Styx: Blades of Greed. Wspomniana produkcja trafiła w tym tygodniu w ręce graczy, ale Cyanide Studio zdecydowało się zrobić nieco więcej szumu wobec swojej najnowszej gry. Twórcy serii Styx wykorzystali bowiem jedną z pozytywnych recenzji i zaczepili Ubisoft.

Styx: Blades of Greed to „najlepsza skradanka od lat”?

Styx: Blades of Greed przypadło do gustu sporej liczbie recenzentów. Wspomniana produkcja spodobała się m.in. redakcji Eurogamer, która stwierdziła, że to „zdecydowanie najlepsza skradanka od lat”. Deweloperzy z Cyanide Studio nie mogli przejść obojętnie obok takiego stwierdzenia.