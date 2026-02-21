Zaloguj się lub Zarejestruj

Styx: Blades of Greed świętuje debiut i wbija szpilkę twórcom Assassin’s Creed

Mikołaj Ciesielski
2026/02/21 09:50
Najnowsza odsłona serii Styx została nazwana „najlepszą skradanką od lat”.

Wczoraj informowaliśmy o premierowym zwiastunie Styx: Blades of Greed. Wspomniana produkcja trafiła w tym tygodniu w ręce graczy, ale Cyanide Studio zdecydowało się zrobić nieco więcej szumu wobec swojej najnowszej gry. Twórcy serii Styx wykorzystali bowiem jedną z pozytywnych recenzji i zaczepili Ubisoft.

Twórcy Styx: Blades of Greed zaczepiają Ubisoft
Styx: Blades of Greed to „najlepsza skradanka od lat”?

Styx: Blades of Greed przypadło do gustu sporej liczbie recenzentów. Wspomniana produkcja spodobała się m.in. redakcji Eurogamer, która stwierdziła, że to „zdecydowanie najlepsza skradanka od lat”. Deweloperzy z Cyanide Studio nie mogli przejść obojętnie obok takiego stwierdzenia.

Widzisz to, Assassin’s Creed? „Zdecydowanie najlepsza skradanka od lat”. Co powiecie na to, co? – napisali twórcy Styx: Blades of Greed.

Wpis deweloperów z Cyanide Studio doczekał się jednak odpowiedzi ze strony Ubisoftu. Wydawca podkreślił, że „skradanki przybierają różną formę”, a ta proponowana przez twórców Assassin’s Creed „trwa przez stulecia”. Jednocześnie francuska firma pogratulowała i pochwaliła kaptur głównego bohatera.

Na koniec przypomnijmy, że Styx: Blades of Greed dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wspomniana produkcja może pochwalić się polską wersją językową (napisy).

Źródło:https://x.com/assassinscreed/status/2024887160990515464

