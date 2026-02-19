Paczka kultowych i nowych gier RPG tanio w Humble Bundle. Zestaw aż 9 tytułów za nieco ponad 100 zł

Fani izometrycznych RPG-ów mogą zdobyć aż dziewięć gier za nieco ponad 100 zł w nowej promocji. Do oferty Humble Bundle powrócił zestaw skupiony na twórczości studiów Beamdog i Owlcat Games. W ramach pakietu Best of Humble Bundle Beamdog & Owlcat RPG Masters 2026 można zgarnąć do dziewięciu gier oraz trzech przepustek sezonowych w formie kluczy na Steam. Najniższy próg cenowy startuje z poziomu około 22 zł.

Już podstawowa wpłata w wysokości 5,19 euro zapewnia dostęp do trzech produkcji. Wśród nich znalazły się odświeżone wersje kultowych klasyków, czyli Icewind Dale: Enhanced Edition oraz Planescape: Torment: Enhanced Edition. Do tego dorzucono MythForce, czyli nowszą propozycję w klimacie sword & sorcery.

Drugi próg, wyceniony na 7,26 euro, rozszerza pakiet o kolejne trzy uznane tytuły. Gracze otrzymują Baldur's Gate: Deluxe Edition, Baldur's Gate II: Enhanced Edition oraz Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition. To solidna dawka klasycznego RPG w nowoczesnym wydaniu.

Po przekroczeniu 10,38 euro do biblioteki trafią również Neverwinter Nights: Complete Adventures oraz Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition, czyli bardziej współczesna odsłona gatunku cRPG, która zebrała bardzo dobre opinie wśród fanów rozbudowanych kampanii i taktycznych starć.

Kolejny próg, ustalony na 15,57 euro, dodaje trzy przepustki sezonowe. Są to dodatki do Pathfinder: Kingmaker oraz dwie przepustki do Pathfinder: Wrath of the Righteous, które znacząco rozbudowują zawartość obu produkcji.

Najwyższy pakiet, kosztujący 23,88 euro, zawiera całość wymienionych wcześniej pozycji oraz Warhammer 40,000: Rogue Trader. To rozbudowane RPG osadzone w brutalnym uniwersum Warhammera 40,000, oferujące dziesiątki godzin rozgrywki i sporą swobodę w podejmowaniu decyzji fabularnych.