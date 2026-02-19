Paczka kultowych i nowych gier RPG tanio w Humble Bundle. Zestaw aż 9 tytułów za nieco ponad 100 zł

Fani izometrycznych RPG-ów mogą zdobyć aż dziewięć gier za nieco ponad 100 zł w nowej promocji. Do oferty Humble Bundle powrócił zestaw skupiony na twórczości studiów Beamdog i Owlcat Games. W ramach pakietu Best of Humble Bundle Beamdog & Owlcat RPG Masters 2026 można zgarnąć do dziewięciu gier oraz trzech przepustek sezonowych w formie kluczy na Steam. Najniższy próg cenowy startuje z poziomu około 22 zł.
Już podstawowa wpłata w wysokości 5,19 euro zapewnia dostęp do trzech produkcji. Wśród nich znalazły się odświeżone wersje kultowych klasyków, czyli Icewind Dale: Enhanced Edition oraz Planescape: Torment: Enhanced Edition. Do tego dorzucono MythForce, czyli nowszą propozycję w klimacie sword & sorcery.
Drugi próg, wyceniony na 7,26 euro, rozszerza pakiet o kolejne trzy uznane tytuły. Gracze otrzymują Baldur's Gate: Deluxe Edition, Baldur's Gate II: Enhanced Edition oraz Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition. To solidna dawka klasycznego RPG w nowoczesnym wydaniu.
Po przekroczeniu 10,38 euro do biblioteki trafią również Neverwinter Nights: Complete Adventures oraz Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition, czyli bardziej współczesna odsłona gatunku cRPG, która zebrała bardzo dobre opinie wśród fanów rozbudowanych kampanii i taktycznych starć.
Kolejny próg, ustalony na 15,57 euro, dodaje trzy przepustki sezonowe. Są to dodatki do Pathfinder: Kingmaker oraz dwie przepustki do Pathfinder: Wrath of the Righteous, które znacząco rozbudowują zawartość obu produkcji.
Najwyższy pakiet, kosztujący 23,88 euro, zawiera całość wymienionych wcześniej pozycji oraz Warhammer 40,000: Rogue Trader. To rozbudowane RPG osadzone w brutalnym uniwersum Warhammera 40,000, oferujące dziesiątki godzin rozgrywki i sporą swobodę w podejmowaniu decyzji fabularnych.
Warto pamiętać, że wszystkie elementy zestawu dostępne są w postaci kluczy do aktywacji na Steam, a część z nich posiada ograniczony czas realizacji. Organizatorzy zalecają, aby wybrane produkty zrealizować przed wskazanymi datami, ponieważ po ich upływie klucze mogą utracić ważność. Oferta trwa do 12 marca.
Best of Humble Bundle – Beamdog & Owlcat RPG Masters 2026 – oferta:
Za 5,19 euro otrzymamy:
Icewind Dale: Enhanced Edition
Planescape: Torment: Enhanced Edition
MythForce
Za 7,26 euro dostaniemy również:
Baldur’s Gate: Deluxe Edition
Baldur’s Gate II: Enhanced Edition
Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition
Za przekroczenie kolejnego progu, wynoszącego 10,38 euro, przewidziano:
Neverwinter Nights: Complete Adventures
Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition
Kolejny próg, wynoszący 15,57 euro zapewnia:
Pathfinder: Kingmaker – Season Pass DLC
Pathfinder: Wrath of the Righteous – Season Pass DLC
Pathfinder: Wrath of the Righteous – Season Pass 2 DLC
