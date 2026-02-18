Cthulhu: The Cosmic Abyss na nowym zwiastunie. Śledztwo, tajemnice i okultyzm

Od zapowiedzi Cthulhu: The Cosmic Abyss minął już blisko rok. Zgodnie z przekazanymi pod koniec października informacjami gra ma zadebiutować na rynku już za dwa miesiące. Nic więc dziwnego, że Nacon oraz deweloperzy ze studia Big Bad Wolf zaprezentowali nowy gameplay trailer nadchodzącej produkcji inspirowanej twórczością Lovecrafta.

Nowy zwiastun Cthulhu: The Cosmic Abyss pokazuje mechanikę prowadzenia śledztwa

Najnowszy zwiastun Cthulhu: The Cosmic Abyss skupia się przede wszystkim na prezentacji mechaniki prowadzenia śledztwa. W materiale widzimy, jak główny bohater o imieniu Noah przemierza korytarze stacji badawczej w poszukiwaniu dowodów, które pozwolą ustalić przyczynę zniknięcia załogi. W zwiastunie pojawia się też kilka innych ujęć, które zapowiadają, że fanów twórczości Lovecrafta czeka niepokojąca i pełna tajemnic przygoda.