Cthulhu: The Cosmic Abyss na nowym zwiastunie. Śledztwo, tajemnice i okultyzm

Już w przyszłym tygodniu w ręce graczy PC trafi wersja demo.
Od zapowiedzi Cthulhu: The Cosmic Abyss minął już blisko rok. Zgodnie z przekazanymi pod koniec października informacjami gra ma zadebiutować na rynku już za dwa miesiące. Nic więc dziwnego, że Nacon oraz deweloperzy ze studia Big Bad Wolf zaprezentowali nowy gameplay trailer nadchodzącej produkcji inspirowanej twórczością Lovecrafta.
Nowy zwiastun Cthulhu: The Cosmic Abyss pokazuje mechanikę prowadzenia śledztwa
Najnowszy zwiastun Cthulhu: The Cosmic Abyss skupia się przede wszystkim na prezentacji mechaniki prowadzenia śledztwa. W materiale widzimy, jak główny bohater o imieniu Noah przemierza korytarze stacji badawczej w poszukiwaniu dowodów, które pozwolą ustalić przyczynę zniknięcia załogi. W zwiastunie pojawia się też kilka innych ujęć, które zapowiadają, że fanów twórczości Lovecrafta czeka niepokojąca i pełna tajemnic przygoda.
W tym pełnym napięcia thrillerze inspirowanym twórczością Lovecrafta wcielasz się w Noaha, który ma za zadanie zbadać tajemnicze zniknięcie górników w głębinach Pacyfiku. Z pomocą partnera ze sztuczną inteligencją, Keya, eksplorujesz ogromne, labiryntowe więzienie R’lyeh — starodawne, zatopione miasto o cyklopowych proporcjach — i stawiasz opór podstępnemu szaleństwu wywołanemu przez wpływ Cthulhu. W sercu tego miasta kryje się tajemnica, która może zburzyć twoje postrzeganie rzeczywistości – czytamy w opisie gry na Steam.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że premiera Cthulhu: The Cosmic Abyss zaplanowana jest na 16 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Już w przyszłym tygodniu – 23 lutego 2026 roku – gracze PC będą mieli okazję zapoznać się z wersją demo nadchodzącej produkcji inspirowanej twórczością H.P. Lovecrafta.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!