Styx ponownie w akcji. Blades of Greed na premierowym zwiastunie

Patrycja Pietrowska
2026/02/20 08:30
Blades of Greed otwiera nowy rozdział serii Styx.

Seria skradankowych przygód z udziałem Styxa doczekała się kolejnej odsłony. Styx: Blades of Greed trafiło już na Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz komputery osobiste, a wraz z debiutem udostępniono premierowy zwiastun rozgrywki. Materiał promocyjny narrację oddaje w ręce samego bohatera, który wprowadza graczy w swoją historię i przypomina wcześniejsze wydarzenia.

Styx: Blades of Greed
Styx: Blades of Greed

Premiera Styx: Blades of Greed stała się faktem. Nowy zwiastun pokazuje rozbudowaną skradankę

Nowa część ponownie stawia na połączenie skradania i humoru, jednocześnie rozszerzając wachlarz możliwości protagonisty. W Blades of Greed Styx przemierza trzy świeże, otwarte lokacje, gdzie jego celem pozostaje zdobywanie Quartz. Surowiec ten odgrywa ważną rolę w rozgrywce, ponieważ pozwala uzyskiwać różnorodne przewagi nad przeciwnikami i wspiera rozwój postaci.

Zwiastun pokazuje zarówno znane elementy mechaniki, jak i nowe rozwiązania. Powracają charakterystyczne dla serii zdolności skradankowe, jednak tym razem zostały rozbudowane o dodatkowe narzędzia mobilności. Powrót Styxa ma stanowić powrót do korzeni serii, jednocześnie wprowadzając nowe elementy, które odświeżają formułę.

Grasz jako Styx, przebiegły goblin o ciętym języku, który do perfekcji opanował sztukę skradania. Twoim celem jest zdobycie kwarcu, najcenniejszego i najniebezpieczniejszego surowca w świecie stojącym na krawędzi wojny pomiędzy elfami, ludźmi i orkami.


Styx: Blades of Greed udoskonala sprawdzoną formułę dwóch poprzednich gier, a kluczowymi elementami rozgrywki są swoboda i kreatywność. Eksploruj ogromne, rozbudowane wzwyż obszary i opanuj nowe narzędzia oraz moce. Niezależnie od tego, czy dopiero poznajesz serię Styx, czy pasjonuje cię ona do wielu lat – nigdy wcześniej chciwość nie była tak ekscytująca! – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://gamingbolt.com/styx-blades-of-greed-is-now-available-and-gets-a-new-gameplay-filled-trailer

Tagi:

News
zwiastun
gra akcji
premiera
skradanka
Cyanide Studio
Nacon
zwiastun premierowy
Styx: Blades of Greed
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

