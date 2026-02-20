Styx ponownie w akcji. Blades of Greed na premierowym zwiastunie

Seria skradankowych przygód z udziałem Styxa doczekała się kolejnej odsłony. Styx: Blades of Greed trafiło już na Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz komputery osobiste, a wraz z debiutem udostępniono premierowy zwiastun rozgrywki. Materiał promocyjny narrację oddaje w ręce samego bohatera, który wprowadza graczy w swoją historię i przypomina wcześniejsze wydarzenia.
Premiera Styx: Blades of Greed stała się faktem. Nowy zwiastun pokazuje rozbudowaną skradankę
Nowa część ponownie stawia na połączenie skradania i humoru, jednocześnie rozszerzając wachlarz możliwości protagonisty. W Blades of Greed Styx przemierza trzy świeże, otwarte lokacje, gdzie jego celem pozostaje zdobywanie Quartz. Surowiec ten odgrywa ważną rolę w rozgrywce, ponieważ pozwala uzyskiwać różnorodne przewagi nad przeciwnikami i wspiera rozwój postaci.
Zwiastun pokazuje zarówno znane elementy mechaniki, jak i nowe rozwiązania. Powracają charakterystyczne dla serii zdolności skradankowe, jednak tym razem zostały rozbudowane o dodatkowe narzędzia mobilności. Powrót Styxa ma stanowić powrót do korzeni serii, jednocześnie wprowadzając nowe elementy, które odświeżają formułę.
Grasz jako Styx, przebiegły goblin o ciętym języku, który do perfekcji opanował sztukę skradania. Twoim celem jest zdobycie kwarcu, najcenniejszego i najniebezpieczniejszego surowca w świecie stojącym na krawędzi wojny pomiędzy elfami, ludźmi i orkami.
Styx: Blades of Greed udoskonala sprawdzoną formułę dwóch poprzednich gier, a kluczowymi elementami rozgrywki są swoboda i kreatywność. Eksploruj ogromne, rozbudowane wzwyż obszary i opanuj nowe narzędzia oraz moce. Niezależnie od tego, czy dopiero poznajesz serię Styx, czy pasjonuje cię ona do wielu lat – nigdy wcześniej chciwość nie była tak ekscytująca! – czytamy w opisie gry.
