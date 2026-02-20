Styx ponownie w akcji. Blades of Greed na premierowym zwiastunie

Seria skradankowych przygód z udziałem Styxa doczekała się kolejnej odsłony. Styx: Blades of Greed trafiło już na Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz komputery osobiste, a wraz z debiutem udostępniono premierowy zwiastun rozgrywki. Materiał promocyjny narrację oddaje w ręce samego bohatera, który wprowadza graczy w swoją historię i przypomina wcześniejsze wydarzenia.

Premiera Styx: Blades of Greed stała się faktem. Nowy zwiastun pokazuje rozbudowaną skradankę

Nowa część ponownie stawia na połączenie skradania i humoru, jednocześnie rozszerzając wachlarz możliwości protagonisty. W Blades of Greed Styx przemierza trzy świeże, otwarte lokacje, gdzie jego celem pozostaje zdobywanie Quartz. Surowiec ten odgrywa ważną rolę w rozgrywce, ponieważ pozwala uzyskiwać różnorodne przewagi nad przeciwnikami i wspiera rozwój postaci.