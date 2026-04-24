Aphelion pokazuje ostatni trailer przed premierą. Persephone skrywa coś złego

Premiera gry Aphelion już za chwilę. Nic dziwnego, że twórcy próbują budować hype.
W tym miało pomóc ID@Xbox Showcase 2026. To tam pojawił się nowy trailer z nadchodzącej gry.
Dziewiąta planeta od Słońca
Na nowym materiale widzimy więc skutą Persephone – nowo odkrytą dziewiątą planetę od Słońca. Ta jest kandydatem do zaludnienia po tym, jak Ziemia przestanie nadawać się do życia. Wcześniej jednak trzeba tam polecieć i ją zbadać. Co jest oczywiście naszym zadaniem właśnie w ramach gry Aphelion. I jak nietrudno się domyślić, szybko okaże się, że Persephone skrywa tajemnicze zagrożenie. Będziemy więc nie tylko eksplorować nowe tereny, ale też skradać się, by unikać obcych zagrożeń. Premiera już 28 kwietnia, również w Xbox Game Pass.
Do 2060 roku Ziemia nie będzie nadawać się do zamieszkania. Jednak odkrycie na obrzeżach Układu Słonecznego dziewiątej planety – Persephone – daje ludzkości nadzieję. Dwoje doświadczonych astronautów, Ariane i Thomas, wyrusza na zorganizowaną przez Europejską Agencję Kosmiczną misję naukową Hope-01 z zadaniem zbadania planety i ustalenia, czy ludzkość może tu zamieszkać.
Początkowej fazie przygody towarzyszy chaos, gdyż statek rozbija się, a astronauci lądują w różnych rejonach planety. Pozostaje podjąć desperacką próbę odnalezienia się.
Aphelion to filmowa, trzecioosobowa przygodowa gra akcji osadzona na planecie Persephone – niezbadanym, skutym lodem świecie. Gracze wcielają się w zagubionych, osamotnionych astronautów, którzy muszą przetrwać w prawdziwie nieznanym środowisku, odnaleźć się i wykonać misję. Przemierzają obcy, oszałamiający świat, unikają czyhających na każdym kroku zagrożeń i odkrywają ukryte pod lodem tajemnice.
Podziwiaj surrealistyczne piękno planety Persephone – rozległego, skutego lodem świata kształtowanego przez zabójcze warunki pogodowe i zmieniające się bez przerwy otoczenie.
Uzbroiwszy się jedynie w narzędzia badawcze, takie jak skaner „Pathfinder”, zbiornik z tlenem i lina z kotwiczką, musisz mierzyć się z nieznanym, pokonywać zdradliwe przeszkody terenowe i zbierać strzępki informacji o dziwnym, zakrzywiającym rzeczywistość zjawisku, które zagraża Twojej egzystencji.
Ariane musi niestrudzenie iść naprzód, aby uratować Thomasa. Dzięki skanerowi „Pathfinder” odnajduje drogę w ciągle zmieniających się warunkach. Jest zmuszona do desperackich skoków przez mroczne rozpadliny i trudnej wspinaczki po topniejącym lodzie, ryzykując życie na każdym kroku. Thomas, ranny po katastrofie i zdany na własny spryt i spostrzegawczość, próbuje przetrwać, wykorzystując wszystko, co znajdzie wokół siebie. Eksplorując i badając planetę, oboje odkrywają tajemnice i wskazówki dotyczące panujących tam dziwnych warunków oraz przyczyn katastrofy ich statku.
Jest tu z tobą coś jeszcze. Poluje na ciebie coś żywego i wrogiego. Unikaj wykrycia w pełnych napięcia, emocjonujących sekwencjach skradania się. Sprytnie wykorzystuj warunki otoczenia i bądź zawsze o krok przed tym, co cię ściga. Odkrywaj Persefonę i wykonaj misję, walcząc o przetrwanie ze świadomością przerażającej obecności nieznanego wroga.
Załoga misji Hope-01 nie może liczyć na pomoc podczas zmagań z brutalną, obcą rzeczywistością rubieży Systemu Słonecznego i reperkusjami skomplikowanej przeszłości. Ariane Montclair i Thomasa Crossa łączy głęboka więź. Jednak ich związek nigdy nie miał szansy się rozwinąć, ponieważ na przeszkodzie stawały im wymagania związane z karierą zawodową oraz powierzoną misją. W obliczu przytłaczających przeciwności krucha więź zdaje się ostatnią deską ratunku. W ciemnościach mogą liczyć tylko na siebie.
