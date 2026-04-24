Aphelion pokazuje ostatni trailer przed premierą. Persephone skrywa coś złego

Na nowym materiale widzimy więc skutą Persephone – nowo odkrytą dziewiątą planetę od Słońca. Ta jest kandydatem do zaludnienia po tym, jak Ziemia przestanie nadawać się do życia. Wcześniej jednak trzeba tam polecieć i ją zbadać. Co jest oczywiście naszym zadaniem właśnie w ramach gry Aphelion . I jak nietrudno się domyślić, szybko okaże się, że Persephone skrywa tajemnicze zagrożenie. B ędziemy więc nie tylko eksplorować nowe tereny, ale też skradać się, by unikać obcych zagrożeń . Premiera już 28 kwietnia, również w Xbox Game Pass.

W tym miało pomóc ID@Xbox Showcase 2026. To tam pojawił się nowy trailer z nadchodzącej gry .

Do 2060 roku Ziemia nie będzie nadawać się do zamieszkania. Jednak odkrycie na obrzeżach Układu Słonecznego dziewiątej planety – Persephone – daje ludzkości nadzieję. Dwoje doświadczonych astronautów, Ariane i Thomas, wyrusza na zorganizowaną przez Europejską Agencję Kosmiczną misję naukową Hope-01 z zadaniem zbadania planety i ustalenia, czy ludzkość może tu zamieszkać.

Początkowej fazie przygody towarzyszy chaos, gdyż statek rozbija się, a astronauci lądują w różnych rejonach planety. Pozostaje podjąć desperacką próbę odnalezienia się.

Aphelion to filmowa, trzecioosobowa przygodowa gra akcji osadzona na planecie Persephone – niezbadanym, skutym lodem świecie. Gracze wcielają się w zagubionych, osamotnionych astronautów, którzy muszą przetrwać w prawdziwie nieznanym środowisku, odnaleźć się i wykonać misję. Przemierzają obcy, oszałamiający świat, unikają czyhających na każdym kroku zagrożeń i odkrywają ukryte pod lodem tajemnice.

Podziwiaj surrealistyczne piękno planety Persephone – rozległego, skutego lodem świata kształtowanego przez zabójcze warunki pogodowe i zmieniające się bez przerwy otoczenie.

Uzbroiwszy się jedynie w narzędzia badawcze, takie jak skaner „Pathfinder”, zbiornik z tlenem i lina z kotwiczką, musisz mierzyć się z nieznanym, pokonywać zdradliwe przeszkody terenowe i zbierać strzępki informacji o dziwnym, zakrzywiającym rzeczywistość zjawisku, które zagraża Twojej egzystencji.

Ariane musi niestrudzenie iść naprzód, aby uratować Thomasa. Dzięki skanerowi „Pathfinder” odnajduje drogę w ciągle zmieniających się warunkach. Jest zmuszona do desperackich skoków przez mroczne rozpadliny i trudnej wspinaczki po topniejącym lodzie, ryzykując życie na każdym kroku. Thomas, ranny po katastrofie i zdany na własny spryt i spostrzegawczość, próbuje przetrwać, wykorzystując wszystko, co znajdzie wokół siebie. Eksplorując i badając planetę, oboje odkrywają tajemnice i wskazówki dotyczące panujących tam dziwnych warunków oraz przyczyn katastrofy ich statku.

Jest tu z tobą coś jeszcze. Poluje na ciebie coś żywego i wrogiego. Unikaj wykrycia w pełnych napięcia, emocjonujących sekwencjach skradania się. Sprytnie wykorzystuj warunki otoczenia i bądź zawsze o krok przed tym, co cię ściga. Odkrywaj Persefonę i wykonaj misję, walcząc o przetrwanie ze świadomością przerażającej obecności nieznanego wroga.

Załoga misji Hope-01 nie może liczyć na pomoc podczas zmagań z brutalną, obcą rzeczywistością rubieży Systemu Słonecznego i reperkusjami skomplikowanej przeszłości. Ariane Montclair i Thomasa Crossa łączy głęboka więź. Jednak ich związek nigdy nie miał szansy się rozwinąć, ponieważ na przeszkodzie stawały im wymagania związane z karierą zawodową oraz powierzoną misją. W obliczu przytłaczających przeciwności krucha więź zdaje się ostatnią deską ratunku. W ciemnościach mogą liczyć tylko na siebie.

Najważniejsze cechy: