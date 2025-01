Anulowany film z Gwiezdnych wojen wraca do żywych. I ma już pierwszą gwiazdę

W ostatnich latach produkcja nowych filmów z Gwiezdnych wojen jest trudna i wyboista. W przygotowaniu jest The Mandalorian & Grogu, a w szybkim tempie postępują również prace nad niezatytułowanym jeszcze filmem Shawn Levy’ego, do którego ma dołączyć wielka gwiazda. Swój własny film z uniwersum Star Wars wciąż tworzy również Patty Jenkins. Chociaż Rogue Squadron został anulowany, to w ubiegłym roku Lucasfilm przywróciło ten projekt do żywych. Teraz ujawniono, że prace już trwają i główną rolę pilota powierzono znanemu aktorowi.

Chris Pine wystąpi w nowych Gwiezdnych wojnach od Patty Jenkins?

Jak podał scooper MyTimeToShineHello wielką gwiazdą Rogue Squadron ma zostać Chris Pine. Aktor przez lata wcielał się w kapitana Jamesa T. Kirka w trylogii Star Trek. Chociaż prace nad czwartym filmem miały rozpocząć się już kilka lat temu, to wciąż nie wiadomo, czy produkcja w ogóle powstanie. Najwyraźniej Pine nie chce czekać na rozwój wypadków i może wkrótce dołączyć do innej wielkiej kosmicznej sagi.