Ten film z Gwiezdnych wojen jednak powstaje. Wcześniej został anulowany przez Lucasfilm

Burzliwe są losy filmowych projektów z Gwiezdnych wojen. Chociaż Lucasfilm chętnie zapowiadało kolejne produkcje, to pewni możemy być wyłącznie premiery The Mandalorian & Grogu, który to film został już nakręcony i obecnie trwa proces postprodukcji, aby zdążyć na premierę w 2026 roku. Zanim jednak ktokolwiek myślał, aby serial The Mandalorian otrzymał kinowy film, studio zapowiedziało m.in. Star Wars: Rogue Squadron, za które odpowiadać miała Patty Jenkins, twórczyni dwóch części Wonder Woman. Produkcja filmu nie mogła jednak dojść do skutku i jeszcze we wrześniu 2022 roku projekt anulowano i odłożono na półkę. Gdy okazało się, że Jenkins nie wróci wyreżyserować Wonder Woman 3 dla DC, Lucasfilm postanowił dać reżyserce drugą szansę. Rogue Squadron miało dostać ponownie zielone światło w marcu tego roku. Teraz scooper Daniel Richtman twierdzi, że prace nad filmem właśnie ruszyły.

Star Wars: Rogue Squadron jednak znajduje się w aktywnej produkcji

Star Wars: Rogue Squadron wciąż znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju i nie ma żadnych informacji, że scenariusz do filmu jest już gotowy. Mimo to Lucasfilm ma aktywnie pracować nad tym projektem, aby doszedł on w końcu do skutku. Jeżeli te informacje okażą się prawdziwe, to jeszcze pod koniec przyszłego roku mogą ruszyć zdjęcia, a premiery możemy oczekiwać w 2027 roku.