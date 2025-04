Minecraft wyciekł do sieci. Ale w wersji, której nie chcielibyście oglądać

Minecraft jest królem nie tylko platform do grania, ale również kin. Ekranizacja popularnej gry Mojang pobiła kilka rekordów i stała się największą tegoroczną premierą. Film otworzył się z wynikiem dwukrotnie większym od większości przedpremierowych przewidywań. Trwa prawdziwy szał na filmowego Minecrafta, a Warner Bros. już może zacierać ręce, że ma kolejną dochodową markę w swoim portfolio. Chociaż krytycy nie byli przekonani, co do jakości filmu i wystawili produkcji kiepskie oceny, to widownia pokochała Minecrafta. Jednak Warner Bros. mógł obawiać się, czy niespodziewany wyciek na chwilę przed kinową premierą nie wpłynie na box office. Tak się nie stało, ale nieukończona kopia filmu trafiła do sieci, chociaż niewielu widzów chciałoby obejrzeć produkcję w takim stanie.

Minecraft – wczesna wersja filmu wyciekła do sieci przed premierą produkcji w kinach

Minecraft pojawił się w sieci, ale w wersji bez efektów specjalnych. Jest to wersja robocza, która prawdopodobnie wyciekła prosto z Warner Bros. lub ktoś ją nagrał podczas pokazów testowych, choć ta druga opcja wydaje się bardzo mało prawdopodobna. Ta wersja zawiera niedokończone animacje, zielone tła zamiast efektów specjalnych, a także napisy produkcyjne.