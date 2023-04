Marvel zmniejszy roczną liczbę filmów i seriali. Będzie mniej produkcji z MCU

Czwarta faza MCU otworzyła uniwersum na seriale i pogramy specjalne, które dopełniały kinowe filmy, skupiając się na mniej znanych bohaterach. Dla Marvela było to idealne rozwiązanie i studio mogło wprowadzić nowych bohaterów do MCU, bez potrzeby wpychania ich do filmów innych postaci lub poświęcać im całe produkcje, które byłyby pozbawione komercyjnego potencjału. Ale Marvel zachłysnął się swoimi nowymi możliwościami na tyle, że zaczęli zapowiadać mnóstwo zbędnych seriali, które miały jedynie podtrzymać wysoką liczbę wydawanych corocznie produkcji. Fani od kilku miesięcy ostro krytykują rozwój uniwersum, a nawet pojawiają się oskarżenia, że Marvel sam reżyseruje swoje filmy, mając pełną kontrolę nad danym tytułem. Najwyraźniej wszystko to skłoniło władze studia do zrewidowania swoich planów i według najnowszych informacji liczba wydawanych co roku filmów i seriali ma się zmniejszyć.

Mniej filmów i seriali Marvela

Dziennikarz Jeff Sneiderw podcaście The Hot Mic ujawnił, że według jego źródeł Marvel będzie pracował nad mniejszą liczbą produkcji w tym samym czasie. Zamiast utrzymywać średnią czterech filmów i czterech seriali każdego roku, widzowie otrzymają po trzy filmy i dwa seriale.