Harrison Ford, nowa bohaterka i pogrzeb na nowych zdjęciach z Kapitana Ameryki 4

W marcu rozpoczęły się prace na planie Captain America: New World Order. Na pierwsze zdjęcia nie musieliśmy długo czekać i już kilka dni później do sieci trafiły pierwsze materiały, na których mogliśmy zobaczyć Anthony’ego Mackiego jako Sama Wilsona. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że do MCU powróci Liv Tyler, która piętnaście lat temu wcieliła się w Betty Ross, ukochaną Bruce’a Bannera w filmie The Incredible Hulk. Powrót bohaterki możemy zobaczyć na nowych zdjęciach z planu, co ciekawe, podczas pogrzebu jednej z postaci.

Kapitan Ameryka 4 – nowe zdjęcia z planu produkcji

W czwartej części Kapitana Ameryki dojdzie do pogrzebu. Żadne informacje o śmierci którejkolwiek z postaci, jak na razie nie trafiły do internetu, ale obecność Betty Ross na pogrzebie jest zastanawiająca. Nie wiemy, czy to scena pochodząca z pierwszej części filmu, czy też drugiej. Możemy jednak wykluczyć, że w filmie zginie Thaddeus „Thunderbolt” Ross, w którego wciela się Harrison Ford. Według niedawnych informacji aktor ma powrócić w kilku innych projektach z MCU, w tym filmie Thunderbolts.