John Wick 5 oficjalnie powstaje! Keanu Reeves powróci również w prequelu serii

Stało się to, na co wszyscy czekali. Lionsgate odpaliło prawdziwą bombę na swoim panelu podczas trwającego właśnie CinemaCon. Studio oficjalnie zapowiedziało, że John Wick 5 znajduje się w produkcji. Wytwórnia rusza z pracami nad kolejnym rozdziałem swojej słynnej serii z Keanu Reevesem jako główną gwiazdą oraz Chadem Stahelskim na stołku reżyserskim. Lionsgate rozwija produkcję wspólnie z producentami Thunder Road, Basilem Iwanykiem i Ericą Lee, a także Stahelskim i Reevesem, także w rolach producentów.

Ale to nie koniec dobrych wieści dla fanów Johna Wicka. Lionsgate zapowiedziało także animowany prequel, który powstaje we współpracy z Keanu Reevesem. Produkcja powstaje jako film kinowy, która zaprezentuje wydarzenia rozgrywające się przed pierwszym filmem z serii z 2014 roku.

Film wyreżyseruje Shannon Tindle, nominowany do nagrody Annie za film Ultraman: Rising dla Netfliksa. Tindle to także animator, który pracował nad takimi tytułami jak Kubo i dwie struny, Koralina oraz Megamocny, a także był producentem wykonawczym i showrunnerem nagrodzonego Emmy serialu Lost Ollie. Scenariusz do animowanego Johna Wicka napisze Vanessa Taylor, scenarzystka Gry o tron, zdobywczyni Oscara za Kształt wody, a także autorka scenariuszy do filmów takich jak Niezgodna, Brzydale czy Elegia dla bidoków.

Producentami niezatytułowanego jeszcze filmu będą Basil Iwanyk i Erica Lee z Thunder Road, Chad Stahelski z 87Eleven Entertainment oraz Keanu Reeves. Producentami wykonawczymi będą także Alex Young i Jason Spitz z 87Eleven.

W animacji i w świecie Johna Wicka możliwości są nieskończone. Nie ma historii, której fani pragnęliby bardziej, niż tej o Niemożliwym Zadaniu. Wizja Shannona na tę opowieść jest niesamowita i nie możemy się doczekać, by zobaczyć, co Wick może zdziałać w animacji – powiedział Fogelson.

Zawsze fascynowało mnie anime. Było ogromną inspiracją przy pracy nad serią John Wick. Możliwość stworzenia anime o Johnie Wicku to idealny krok naprzód dla serii. Wick jest doskonałą postacią dla tego medium — anime daje szansę, by rozwinąć nasz świat, bohaterów i akcję w sposób dotąd niewyobrażalny – dodał Stahelski.

Data premiera obu tych projektów ze świata Johna Wicka nie jest jeszcze znana.