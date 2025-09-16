Andrzej Sapkowski wyróżniony Złotym Medalem Gloria Artis. Twórca Wiedźmina został „zasłużony kulturze”

Pisarz odebrał nagrodę za zasługi dla polskiej literatury.

Andrzej Sapkowski, ceniony autor sagi o Wiedźminie, został uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. To prestiżowe odznaczenie, przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wręczono podczas uroczystości, która miała miejsce 15 września. Statuetkę w imieniu resortu kultury przekazała pisarzowi ministra Marta Cienkowska, doceniając jego nieoceniony wkład w polską i światową literaturę. Foto: Danuta Matloch/MKiDN Andrzej Sapkowski otrzymał Złoty Medal Gloria Artis Andrzej Sapkowski, znany przede wszystkim jako twórca postaci Geralta z Rivii, od lat zachwyca czytelników swoim unikalnym stylem i bogatą wyobraźnią. Jego twórczość, tłumaczona na liczne języki, zdobyła uznanie na całym świecie, czyniąc go jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich pisarzy fantastyki. Droga do literackiej sławy rozpoczęła się skromnie, od pracy tłumacza, a następnie publikacji pierwszego opowiadania w miesięczniku „Fantastyka”. To tam w 1986 roku ukazało się opowiadanie Wiedźmin, które zapoczątkowało fenomen, trwający do dziś.

Saga o Wiedźminie, obejmująca pięć tomów i zbiory opowiadań, stała się kamieniem milowym w literaturze fantasy. Na jej podstawie powstały liczne ekranizacje, w tym gry komputerowe, komiksy, a nawet musical, którego prapremiera odbyła się w 2017 roku w Gdyni. Trzeba również wspomnieć o serialu aktorskim od Netflixa, którego pierwszy sezon zadebiutował w 2019 roku, a premiera czwartego została zaplanowana na końcówkę października. Oprócz Wiedźmina, Sapkowski stworzył inne znaczące dzieła, takie jak Trylogia husycka o Reinmarze z Bielawy, esej Świat króla Artura. Maladie czy leksykon Rękopis znaleziony w Smoczej Jaskini. Jego twórczość obejmuje również poradniki dla miłośników gier fabularnych oraz liczne opowiadania i artykuły publikowane w czasopismach. Pisarz, będący członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, wielokrotnie zdobywał Nagrodę im. Janusza Zajdla, a jego zbiór Ostatnie życzenie trafił na listę bestsellerów New York Times. Międzynarodowe uznanie przyniosła mu także World Fantasy Award.

GramTV przedstawia:

W 2012 roku Sapkowski otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w 2023 roku przyznano mu Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii literatury. Złoty Medal Gloria Artis jest ukoronowaniem jego osiągnięć i potwierdzeniem, że jego twórczość na trwałe wpisała się w kanon literatury. To wielki honor otrzymać Złoty Medal Gloria Artis. Jestem głęboko wzruszony uznaniem, jakie okazano mojej pracy, która zawsze była dla mnie sposobem na dzielenie się historiami i emocjami z czytelnikami na całym świecie – powiedział Andrzej Sapkowski podczas uroczystości. Odznaczenie to nie tylko celebruje dorobek pisarza, ale także podkreśla znaczenie literatury fantastycznej w polskiej kulturze. Sapkowski, dzięki swojej wyobraźni i talentowi, nie tylko stworzył kultowe uniwersum, ale także zainspirował kolejne pokolenia twórców i czytelników.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.