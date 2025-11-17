Analitycy radzą: „Unikajcie tygodnia premiery GTA 6”. Rockstar zdominuje rynek

Analitycy wskazują, że opóźnienie GTA 6 tylko zwiększy jego potęgę – i nikt nie powinien próbować z nim konkurować.

Opóźnienie Grand Theft Auto VI na 19 listopada 2026 roku wywołało kolejną falę komentarzy ekspertów. Według analityków przesunięcie terminu nie zagrozi popularności produkcji, a wręcz ją wzmocni. Jednocześnie podkreślają, że żaden inny tytuł nie powinien próbować konkurować z GTA 6 w dniu premiery.

GTA 6 – op ó źnienie tylko zwiększy oczekiwania

Joost van Dreunen w rozmowie z GamesRadar+ podkreślił, że Rockstar po raz kolejny wykorzystuje długie oczekiwanie jako narzędzie budowania napięcia. Badacz przypomniał, że każda duża odsłona serii była opóźniana przynajmniej raz, a efekt końcowy zawsze bronił się jakością. Według niego ekscytację wokół GTA 6 napędza też zmęczenie rynkiem gier-usług, a skupienie Rockstara na dopracowaniu tytułu działa dziś jak swoiste „retro”, które paradoksalnie przyciąga jeszcze bardziej.