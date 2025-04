Amy Lee z Evanescence jest fanką Zeldy. Ma nawet tatuaż inspirowany serią

Jak się okazuje, Amy Lee z zespołu Evanescence lubi grać w gry i przy okazji jest ogromną fanką serii The Legend of Zelda.

Amy Lee, wokalistka zespołu Evanescence, opowiedziała o swojej miłości do serii gier The Legend Of Zelda, zdradzając, że jej jedyny tatuaż jest inspirowany właśnie tą kultową grą wideo.

W zeszłym miesiącu Evanescence zaprezentowało nowy singiel „Afterlife”, który trafił do animowanej adaptacji Devil May Cry na Netflixie. To pierwszy utwór, który zespół nagrał razem w studiu od czasu wydania albumu „The Bitter Truth” w 2021 roku. W nowym wywiadzie dla Netflixa poświęconym światu gier wideo, Amy Lee przyznała, że jest ogromną fanką The Legend Of Zelda: