Film The Legend of Zelda z oficjalną datą premiery. Nintendo zaskoczyło fanów

Zgodnie z przekazanymi informacjami film The Legend of Zelda zadebiutuje 26 marca 2027 roku. Jak zauważa Gematsu , wiadomość o dacie premiery ekranizacji popularnej serii Nintendo została udostępniona w aplikacji mobilnej Nintendo Today. Niestety nie otrzymaliśmy żadnych nowych informacji czy materiałów ze wspomnianej produkcji.

Na początku tego miesiąca dowiedzieliśmy się, że film The Legend of Zelda nadal znajduje się w produkcji . Wspomniana informacja z pewnością ucieszyła fanów serii, którzy obawiali się, że ekranizacja trafiła do kosza. Nintendo tymczasem postanowiło miło zaskoczyć miłośników cyklu The Legend of Zelda i dość niespodziewanie ujawniło datę premiery filmowej adaptacji.

Oficjalnej zapowiedzi filmu The Legend of Zelda doczekaliśmy się w listopadzie 2023 roku. Wówczas poinformowano również, że producentami wspomnianej produkcji będą Shigeru Miyamoto – jako przedstawiciel Nintendo – oraz Avi Arad . Reżyserem jest natomiast Wes Ball, który w przeszłości wyreżyserował m.in. trylogię Więzień labirynt.

Na koniec warto dodać, że do stworzenia ekranizacji serii The Legend of Zelda z pewnością przyczynił się sukces Super Mario Bros. Film. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat ekranizacji przygód Mario i Luigiego, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Super Mario Bros Film. Wersja podstawowa.