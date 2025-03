Amy Lee z Evanescence zainspirowana serialem Netflixa, Devil May Cry. Nowa piosenka „Afterlife” promuje produkcję

Shankar opisuje Devil May Cry jako „melancholijną, rock’n’rollową tragedię w stylu Szekspira, operacyjny taniec między przeznaczeniem, stratą i nieustającą pogoń za odkupieniem”. Twierdzi, że „Afterlife” rezonuje z dwoma kluczowymi wątkami narracyjnymi, które prowadzą do kilku zwrotów akcji w pierwszym sezonie:

Trauma to nie tylko wydarzenie. To odcisk, pęknięcie w czasie, które umysł nieustannie próbuje naprawić. Kiedy część dziecka umiera przez złamane serce, dorosła wersja tej osoby zostaje skazana na niekończącą się podróż, poszukiwanie tego, co zostało utracone, próba zaleczenia rany, która ukształtowała ich w sposób, którego mogą nigdy do końca nie zrozumieć. W tym sensie Afterlife to nie tylko piosenka w tej historii, to echo duszy sięgającej po to, co było, i może jeszcze mogłoby być.