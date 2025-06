Amy Lee z Evanescence i Halsey z oficjalnym teledyskiem do „Hand That Feeds”, czyli utworu z filmu „Ballerina”

Amy Lee, wokalistka zespołu Evanescence oraz piosenkarka Halsey opublikowały oficjalny teledysk do wspólnego utworu „Hand That Feeds”, który został wyreżyserowany przez Hannah Lux Davis.

„Hand That Feeds” pochodzi z pierwszego pełnometrażowego spin-offu serii “John Wick”, czyli “Ballerina” w którym Ana de Armas wciela się w Eve, zabójczynię szukającą zemsty na osobach odpowiedzialnych za śmierć jej rodziny. Film trafi do kin 6 czerwca 2025 roku, a teledysk do utworu towarzyszącemu tej produkcji możecie już obejrzeć w serwisie YouTube. Co ciekawe, film ostatnio wzbudził kontrowersje dotyczące pozytywnych opinii. Amy Lee i Halsey prezentują teledysk do “Hand That Feeds” Lee i Halsey wykonały wspólnie utwór “Hand That Feeds” po raz pierwszy na żywo 14 maja podczas koncertu Halsey w słynnym Hollywood Bowl, gdzie grupa Evanescence wystąpiła jako support. Amy Lee ogłosiła premierę utworu już 6 maja w mediach społecznościowych:

Jestem zachwycona, że możemy zaprezentować wam nową piosenkę – Hand That Feeds – nagraną razem z Halsey. Od dawna jesteśmy fankami swojej twórczości i czuję, że to wszechświat połączył nas w tym właśnie momencie. Gdy Lionsgate zaproponowało nam współpracę przy piosence do Balleriny, mieliśmy już zaplanowany wspólny występ na Hollywood Bowl. Nie mogę się doczekać, aż ją usłyszycie! Z kolei Halsey udostępniła fanom fragment utworu w wiadomości tekstowej, pisząc: Mam nadzieję, że zobaczę was podczas trasy For My Last Trick. A tymczasem... coś na przeczekanie. (I tak, wariuję z radości!)

GramTV przedstawia:

Warto dodać, że Halsey od dzieciństwa jest fanką Evanescence. Podczas promocji swojego albumu z 2024 roku „The Great Impersonator”, artystka przebrała się za 18 swoich muzycznych idoli – w tym za Amy Lee. Na Instagramie opublikowała zdjęcie inspirowane okładką „Fallen” i napisała, że Lee to jej „pierwsza królowa mrocznego rocka”. Dołączyła także zdjęcie z dzieciństwa, na którym ma koszulkę Evanescence. „Zajechałam tę koszulkę na śmierć” – skomentowała. Zespół Evanescence ostatni raz wypuścił nową muzykę w marcu i był to utwór „Afterlife” stworzony do serialu Netflixa „Devil May Cry”. Piosenkę współtworzył producent i kompozytor Alex Seaver (znany jako Mako), a zespół po raz pierwszy zaprezentował ją na żywo właśnie podczas koncertu w Hollywood Bowl. Grupa ma za sobą ponad 20 lat kariery i niedawno świętowała 20-lecie kultowego debiutanckiego albumu „Fallen” (2003), który przyniósł takie hity jak „Bring Me To Life”, „Going Under” czy „My Immortal”. Jubileusz uczczono specjalną rocznicową edycją albumu. Do tej pory Evanescence wydało pięć albumów studyjnych, w tym multiplatynowy „The Open Door” (2006) i „Evanescence” (2011). Oba trafiły na szczyt listy Billboard 200. Po dziesięciu latach przerwy zespół powrócił w 2021 z nowym materiałem w postaci albumem „The Bitter Truth”. Poniżej możecie obejrzeć teledysk do “Hand That Feeds”: