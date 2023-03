Amnesia: The Bunker na nowym wideo

Amnesia: The Bunker to kolejna produkcja, której premiera została przesunięta. Twórcy z Frictional Games nie pozwalają nam jednak zapomnieć o nadciągającym horrorze. Niedawno mogliśmy obejrzeć krótkie wideo, na którym zaprezentowano osobliwe spotkanie z potworem, a teraz deweloperzy podzielili się kolejnym klipem pokazującym fragment rozgrywki. Tym razem bohater ląduje w okopie.

Amnesia: The Bunker będzie straszyć na kilku poziomach

Samo wideo nie zdradza zbyt wiele, a głównymi poszlakami są okop, rewolwer oraz dobiegające zewsząd odgłosy wojny. Frictional Games niejednokrotnie udowodniło już, że potrafi robić dobre horrory. Miejmy nadzieję, że nie inaczej będzie w przypadku Amnesia: The Bunker. Dla fanów gier grozy z pewnością jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier.



Największą zmianą wprowadzoną za sprawą najnowszej części serii jest możliwość walki z przeciwnikami. Zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, akcja opisywanej produkcji rozgrywa się w opustoszałym bunkrze. Na potrzeby kampanii opracowano historię osadzoną w realiach I wojny światowej, lecz nie ma tutaj mowy o fabule bazującej na prawdziwych wydarzeniach.



Na koniec przypomnijmy, że Amnesia: The Bunker powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series X/S. Warto pamiętać, że nadchodząca produkcja studia Frictional Games trafi w dniu swojej premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi dla wersji PC.