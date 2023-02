Premiera Amnesia: The Bunker została opóźniona. Wszystko przez „ciężką zimę”

Jeśli czekacie na zapowiedziane na początku grudnia Amnesia: The Bunker, to mamy dla Was złe wieści. Kolejna odsłona kultowej serii survival horrorów miała trafić na rynek w przyszłym miesiącu. Niestety okazuje się, że na debiut nowej produkcji studia Frictional Games będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Deweloperzy zostali bowiem zmuszeni do podjęcia decyzji o opóźnieniu premiery gry.

Amnesia: The Bunker zadebiutuje nieco później, niż planowano

W komunikacie opublikowanym na portalu społecznościowym Twitter Frictional Games poinformowało, że opóźnienie spowodowane jest „ciężką zimą”, która nie oszczędzała deweloperów. We wspomnianym okresie spora część zespołu mierzyła się bowiem z różnego rodzaju zachorowaniami. W przypadku małego i niezależnego zespołu takie rzeczy mają – jak podkreślają sami twórcy – „silnie wpływają na produkcję”.



Dlatego też Frictional Games zostało zmuszone do podjęcia decyzji o opóźnieniu debiutu swojej produkcji. Nową datę premiery gry Amnesia: The Bunker wyznaczono natomiast na 16 maja bieżącego roku. Deweloperzy podkreślili, że cały zespół ciężko pracuje, by dostarczyć graczom możliwie najlepszą produkcję. Twórcy wierzą, że kilka dodatkowych tygodni pozwoli osiągnąć zakładany cel.



Na koniec przypomnijmy, że Amnesia: The Bunker powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series X/S. Warto pamiętać, że nadchodząca produkcja studia Frictional Games trafi w dniu swojej premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi dla wersji PC.

