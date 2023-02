Amnesia: The Bunker – twórcy prezentują fragment rozgrywki

Na początku lutego ekipa Frictional Games poinformowała, że na Amnesia: The Bunker będziemy musieli poczekać nieco dłużej. Twórcy przełożyli datę premiery swojej produkcji, zapewniając przy tym, że cały zespół ciężko pracuje, by dostarczyć graczom możliwie najlepszy tytuł. Miłośnicy gier grozy muszą więc uzbroić się w cierpliwość i czekać. Mamy jednak coś drobnego na pocieszenie. Deweloperzy podzielili się krótkim wideo, za sprawą którego możemy poczuć klimat gry.

Amnesia: The Bunker z pewnością będzie straszne

Jest to bardzo krótka scena, ale mroczna atmosfera szybko wywoła u nas poczucie zagrożenia i niepokoju. Twórcy zatytułowali wideo „spotkanie z potworem”, ale przyznam, że nie takiego przebiegu spotkania się spodziewałem.



„Zanurz się w rozgrywce surwiwalowej, która stawia na swobodę działania. Wcielisz się w postać francuskiego żołnierza, Henriego Clémenta, który liczyć może tylko na swój rewolwer, głośną latarkę dynamo i niewielką ilość zapasów, które po odnalezieniu w świecie wykorzysta to tworzenia nowych rzeczy. Dzięki systemowi losowości i nieprzewidywalnym zachowaniom żadna rozgrywka nie będzie taka sama” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że Amnesia: The Bunker powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series X/S. Warto pamiętać, że nadchodząca produkcja studia Frictional Games trafi w dniu swojej premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi dla wersji PC.