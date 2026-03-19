Kolejne 2 gry w Amazon Luna (dawniej Prime Gaming). W ofercie świetny tytuł dla fanów science fiction

Radosław Krajewski
2026/03/19 10:00
Już za chwilę w ofercie pojawią się kolejne gry do odebrania.

Biblioteka Amazon Luna, czyli dawnego Prime Gaming zostanie dziś zaktualizowana o kolejne tytuły dostępne bez dodatkowych opłat. Zgodnie z marcowym harmonogramem to przedostatnia fala gier przygotowanych przez Amazon na ten miesiąc. Tym razem użytkownicy mogą przypisać do swoich kont dwie produkcje reprezentujące zupełnie odmienne gatunki.

Największą uwagę przyciąga Rebel Galaxy, czyli kosmiczny sandbox łączący elementy gry akcji, strategii oraz RPG. Gracze trafiają na obrzeża galaktyki i wcielają się w kapitana statku, który sam decyduje o swojej ścieżce kariery. Można zająć się handlem, przyjmować zlecenia jako najemnik albo spróbować życia poza prawem. Produkcja stawia na swobodę eksploracji oraz dynamiczne starcia w przestrzeni kosmicznej.

Drugą propozycją jest Sir Questionnaire, czyli znacznie skromniejszy projekt utrzymany w konwencji turowego dungeon crawlera. Rozgrywka polega na eksplorowaniu kolejnych pomieszczeń w lochach i podejmowaniu decyzji dotyczących interakcji z napotkanymi elementami. Każdy pokój może skrywać przeciwników, nagrody lub zdarzenia wpływające na dalszy przebieg przygody.

Warto przypomnieć, że w poprzednich tygodniach otrzymaliśmy w ramach Amazon Luna takie gry, jak Tiny Tina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot, Siege of Avalon, Total War: Rome II - Emperor Edition, czy Veil of Darkness. Z kolei za tydzień na użytkowników będą czekać następne cztery gry, w tym kolejna odsłona Total War.

Amazon Luna (Prime Gaming) – oferta na marzec 2026

  • Już dostępne - Tiny Tina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Tattoo Tycoon (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Siege of Avalon (GOG)
  • Już dostępne - Total War: Rome II - Emperor Edition (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Turmoil (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Veil of Darkness (GOG)
  • Już dostępne - Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder
  • Od dzisiaj - Sir Questionnaire (GOG)
  • Od dzisiaj - Rebel Galaxy (GOG)
  • 26 marca - Total War: Three Kingdoms (Epic Games Store)
  • 26 marca - Chimp Quest: Spirit Isle (Legacy Games Code)
  • 26 marca - Phantasie Memorial Set (GOG)
  • 26 marca - Deep Sky Derelicts (Amazon Games App)

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

