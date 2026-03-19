Hit Prime Video wróci z nowymi odcinkami. Amazon zamówił kolejny sezon tuż po zakończeniu poprzedniego

Serial bazuje na postaciach stworzonych przez Jamesa Pattersona, a za jego rozwój odpowiada Ben Watkins. W główną rolę wciela się Aldis Hodge, który portretuje detektywa Alexa Crossa, postać znaną fanom literackiego pierwowzoru. Trzeci sezon ma dalej rozwijać historię bohatera, oferując jeszcze większą skalę zagrożeń oraz pogłębione wątki fabularne.

Platforma Prime Video oficjalnie potwierdziła powstanie trzeciego sezonu serialu Cross. Produkcja będąca thrillerem, zdobyła dużą popularność wśród widzów, doczeka się kolejnej odsłony liczącej osiem odcinków. Nowy sezon, podobnie jak poprzednie, będzie dostępny globalnie w ponad 240 krajach.

Aldis stworzył definitywną interpretację Alexa Crossa, nadając tej postaci głębię, inteligencję i serce. Jesteśmy podekscytowani możliwością dalszego rozwijania tej historii wraz z Benem, naszymi partnerami z Paramount Television Studios oraz znakomitą obsadą, aby dostarczyć kolejne rozdziały świata Jamesa Pattersona widzom Prime Video na całym świecie – przyznał Peter Friedlander, szef działu telewizyjnego w Amazon MGM Studios.

Od samego początku serial Cross przyciąga widzów wielowymiarowymi bohaterami, trzymającą w napięciu akcją i opowieścią silnie osadzoną w emocjach.

Ogłoszenie o przedłużeniu serii zbiegło się w czasie z premierą finału drugiego sezonu. Twórcy zapowiadają, że nowe odcinki będą kontynuować intensywną i emocjonalną narrację, która stała się jednym z wyróżników produkcji.

Pierwszy sezon Crossa przyciągnął ogromną widownię, osiągając dziesiątki milionów odtworzeń w krótkim czasie od premiery i plasując się w czołówce najchętniej oglądanych debiutów platformy w 2025 roku. Produkcja utrzymywała się także w zestawieniach najpopularniejszych seriali w okresie premiery drugiego sezonu.

Fabuła drugiego sezonu koncentruje się na zagrożeniu wobec wpływowego miliardera, którego sprawa doprowadziła do skomplikowanego śledztwa prowadzonego przez Alexa Crossa i agentkę FBI Kaylę Craig. Finał sezonu przyniósł istotną decyzję głównego bohatera, która ma bezpośrednio wpłynąć na jego dalszą drogę w kolejnej serii.

Obecnie nie wiadomo, kiedy zadebiutuje trzeci sezon Crossa. Możliwe, że stanie się to już w przyszłym roku.