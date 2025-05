Fani domagają się kontynuacji popularnego fantasy od Amazona. Los serialu wciąż nie jest pewny

Powstała też dedykowana strona internetowa, stworzona przez portal WoTSeries, która zawiera wszystkie niezbędne narzędzia do udziału w kampanii, w tym petycję fanowską.

Wiemy, że decyzje o przedłużeniu zależą od wielu czynników. Może decyzja już zapadła, tylko nie została ogłoszona. Nasza inicjatywa to sposób, by okazać wdzięczność i – jeśli trzeba – delikatnie popchnąć sprawy we właściwym kierunku – powiedział jeden z organizatorów akcji.