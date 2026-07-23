Ali G wraca do kin. Amazon odkrył tytuł i datę premiery tajemniczego filmu Sachy Barona Cohena

Jeszcze niedawno pisaliśmy, że Sacha Baron Cohen w tajemnicy zrealizował nowy film z Ali G, a jego nietypową kampanię promocyjną rozpoczął podczas Wimbledonu, gdzie w charakterystycznym dla swojej postaci stylu ostentacyjnie palił marihuanę, wywołując spore zamieszanie. Teraz do sieci trafiły kolejne szczegóły. Okazuje się, że za projektem stoi duży sponsor.

Amazon MGM Studios przejmuje nowego Ali G

Nowy film otrzymał oficjalny tytuł Ali G: Who Iz I. Co więcej, za jego kinową premierę odpowie Amazon MGM Studios. Wyznaczono nawet datę premiery. Film ma trafić na ekrany 23 października 2026 roku. To nie koniec niespodzianek. Ali G: Who Iz I będzie reżyserskim debiutem pełnometrażowym samego Sachy Barona Cohena, który nie tylko ponownie wcieli się w kultowego bohatera, ale również stanie za kamerą. Choć może wydać się to zaskakujące, Cohen nigdy nie reżyserował żadnego z filmów, w którym występował.