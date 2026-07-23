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Ali G wraca do kin. Amazon odkrył tytuł i datę premiery tajemniczego filmu Sachy Barona Cohena

Jakub Piwoński
2026/07/23 14:00
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Niedawno informowaliśmy, że Sacha Baron Cohen potajemnie nakręcił nowy film z kultowej serii. Teraz poznaliśmy jego tytuł i studio odpowiedzialne za premierę.

Jeszcze niedawno pisaliśmy, że Sacha Baron Cohen w tajemnicy zrealizował nowy film z Ali G, a jego nietypową kampanię promocyjną rozpoczął podczas Wimbledonu, gdzie w charakterystycznym dla swojej postaci stylu ostentacyjnie palił marihuanę, wywołując spore zamieszanie. Teraz do sieci trafiły kolejne szczegóły. Okazuje się, że za projektem stoi duży sponsor.

Ali G
Ali G

Amazon MGM Studios przejmuje nowego Ali G

Nowy film otrzymał oficjalny tytuł Ali G: Who Iz I. Co więcej, za jego kinową premierę odpowie Amazon MGM Studios. Wyznaczono nawet datę premiery. Film ma trafić na ekrany 23 października 2026 roku. To nie koniec niespodzianek. Ali G: Who Iz I będzie reżyserskim debiutem pełnometrażowym samego Sachy Barona Cohena, który nie tylko ponownie wcieli się w kultowego bohatera, ale również stanie za kamerą. Choć może wydać się to zaskakujące, Cohen nigdy nie reżyserował żadnego z filmów, w którym występował.

GramTV przedstawia:

Prace nad filmem przez długi czas owiane były tajemnicą. Produkcja została ukończona bez większych przecieków. Jedynymi wskazówkami były doniesienia o pojawieniu się Cohena w kostiumie Ali G na terenie Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku. Dopiero w ostatnich tygodniach kolejne informacje zaczęły stopniowo ujawniać skalę przedsięwzięcia i potwierdziły, że projekt rzeczywiście powstał.

Powrót Ali G oznacza również powrót jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci komediowych początku XXI wieku. To właśnie dzięki Da Ali G Show Cohen wypromował nie tylko samego Ali G, ale także Borata i Brüno, budując swoją pozycję jako twórca prowokacyjnej satyry społecznej. Po latach skupiania się na bardziej dramatycznych rolach i pojedynczych komediach aktor najwyraźniej postanowił wrócić do postaci, która rozpoczęła jego międzynarodową karierę.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/22/sacha-baron-cohens-secret-ali-g-movie-ali-g-who-iz-i-set-for-october-23-release-from-amazonmgm

Tagi:

Popkultura
Amazon
sequel
komedia
Amazon Prime Video
kontynuacja
satyra
Saha Baron Cohen
Ali G
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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