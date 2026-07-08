Pamiętacie go? To dobrze, bo nowy Ali G na pewno powstanie. A właściwie... już powstał

To jedna z bardziej zaskakujących wiadomości ze świata komedii – z pewnością przebija wieści o powrocie Harolda i Kumara. Jak wynika z najnowszych doniesień, Sacha Baron Cohen zakończył już zdjęcia do nowego filmu o Alim G. Co ciekawe, produkcja powstawała niemal w całkowitej tajemnicy, a przez wiele miesięcy nie pojawiały się żadne oficjalne informacje o postępach prac.

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Informację przekazał insider The InSneider, przypominając, że pierwsze doniesienia o projekcie pojawiły się jeszcze w 2023 roku. Od tamtej pory praktycznie zapanowała cisza. Jedynymi śladami były pojedyncze zdjęcia Sashy Barona Cohena w kostiumie Alego G, wykonane w Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku.