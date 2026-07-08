Pamiętacie go? To dobrze, bo nowy Ali G na pewno powstanie. A właściwie... już powstał

Zdjęcia do kontynuacji zostały już zakończone. Film powstawał w tajemnicy.
To jedna z bardziej zaskakujących wiadomości ze świata komedii – z pewnością przebija wieści o powrocie Harolda i Kumara. Jak wynika z najnowszych doniesień, Sacha Baron Cohen zakończył już zdjęcia do nowego filmu o Alim G. Co ciekawe, produkcja powstawała niemal w całkowitej tajemnicy, a przez wiele miesięcy nie pojawiały się żadne oficjalne informacje o postępach prac.
Powrót bohatera, który nie wie co to poprawność polityczna
Informację przekazał insider The InSneider, przypominając, że pierwsze doniesienia o projekcie pojawiły się jeszcze w 2023 roku. Od tamtej pory praktycznie zapanowała cisza. Jedynymi śladami były pojedyncze zdjęcia Sashy Barona Cohena w kostiumie Alego G, wykonane w Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku.
Na razie nie wiadomo, które studio zajmie się dystrybucją filmu ani kiedy możemy spodziewać się premiery. Według źródła produkcja jest jednak ukończona i wkrótce powinniśmy poznać kolejne szczegóły.
GramTV przedstawia:
Ali G był jedną z postaci, które na początku XXI wieku przyniosły Cohenowi światową sławę. Bohater, obok Borata i Brüna, stał się symbolem prowokacyjnej komedii opartej na improwizacji i zderzaniu fikcyjnej postaci z prawdziwymi ludźmi. Efektem były nie tylko absurdalne sytuacje, ale również błyskotliwa satyra społeczna, obnażająca stereotypy i ludzkie uprzedzenia.
Powrót po ponad dwóch dekadach rodzi jednak pytanie, czy humor Alego G nadal będzie działał równie skutecznie. Świat mediów, internetu i społecznych norm zmienił się diametralnie od czasu emisji Da Ali G Show, dlatego twórcy będą musieli przekonać widzów, że ta kultowa postać wciąż ma coś nowego do powiedzenia. Jeśli jednak komikowi uda się odnaleźć współczesny kontekst dla swojego bohatera, może to być jeden z najciekawszych powrotów kultowej komedii ostatnich lat.