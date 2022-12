Aktualizacja Wiedźmina 3 usunęła scenę seksu Geralta z Yennefer? Winne mody

Od wczoraj gracze mogą pobierać aktualizację nowej generacji do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Niestety patch nie jest wolny od wad i wielu użytkowników PlayStation 5 narzekało na problem z zapisanymi stanami rozgrywki , zaś gracze pecetowi krytykowali update za niedopracowaną optymalizację. Na liście zmian poza graficznymi usprawnieniami znalazły się również nieujawnione nowości, jak możliwość pogłaskania Płotki. Jeden z graczy poinformował, że aktualizacja przyniosła mniej pożądane zmiany, w tym usunięcie intymnej sceny pomiędzy Geraltem a Yennefer. Okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta, a winę ponoszą za to mody.

Ale to nie Immersive Real-Time Cutscenes okazało się ostatecznie problemem, ale inne modyfikacje, które zostały ręcznie zainstalowane przez JT-117, który jako pierwszy poinformował na Reddicie o tej sprawie. Okazuje się, że scena nadal istnieje w grze i podobnie jak pozostałe, została graficznie ulepszona. Najwyraźniej CD Projekt RED przy implementacji konkretnych modów do swojej gry dokładnie je sprawdził, aby w najnowszej wersji Wiedźmina 3 niczego nie zabrakło.

Philipp Weber i Leszek Krupiński z CD Projekt RED na Twitterze oznajmili, że żadne sceny nie zostały usunięte z gry w aktualizacji dla nowej generacji. Podali, że winę mogą ponosić zainstalowane modyfikacje, które zmieniają te same elementy, co najnowszy patch. Radzą, aby sprawdzić jakie mody zostały zainstalowane do gry i jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy, to je usunąć.

