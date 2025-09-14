Zaloguj się lub Zarejestruj

Aktualizacja do Stardew Valley na Switcha 2 będzie darmowa dla posiadaczy gry na pierwszego pstryczka

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/14 21:00
Aktualizacja Stardew Valley dla Switcha 2 będzie darmowa dla graczy posiadających już grę w swojej bibliotece.

Podczas minionego Nintendo Direct ogłoszono mnóstwo nowości, począwszy od daty premiery długo wyczekiwanego Metroid Prime 4: Beyond, po obszerniejszą zapowiedź nowej gry Pokemon Legends: Z-A. Wśród tych informacji znalazła się też świetna wiadomość dla fanów Stardew Valley, bowiem gra otrzyma wersję na Nintendo Switch 2. Najważniejsze jest jednak, że upgrade będzie całkowicie darmowy dla osób posiadających grę na pierwszym Switchu.

Stardew Valley
Stardew Valley

Stardew Valley otrzyma aktualizację dla Switcha 2

Choć zaprezentowany zwiastun trwał zaledwie 19 sekund, ujawniono w nim kilka ciekawych nowości. Gra zaoferuje obsługę myszy w wersji na Nintendo Switch 2, lokalny tryb kooperacji dla czterech graczy na podzielonym ekranie oraz funkcję GameShare. Nie są to rewolucyjne zmiany, ale wystarczająco znaczące (myszka), aby uczynić rozgrywkę wygodniejszą i bardziej jednocześnie bardziej społecznościową.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych ConcernedApe, twórca Stardew Valley potwierdził, że aktualizacja dla posiadaczy gry na Switchu nie będzie wiązała się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jedynym wyjątkiem będzie Japonia, gdzie ze względów prawnych, aktualizacja musi kosztować choćby symboliczną kwotę, ale będzie to minimalna cena dopuszczona przez przepisy.

GramTV przedstawia:

To podejście twórcy szczególnie wyróżnia się na tle pozostałych ogłoszeń z Nintendo Direct. Gracze krytykowali Nintendo za zapowiedź płatnych DLC do Pokemon Legends: Z-A (jeszcze przed premierą gry) oraz do świeżo wydanego Donkey Kong Bananza. W przypadku Stardew Valley takich kontrowersji raczej nie będzie.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun zapowiadający aktualizację oraz wspomniane zmiany:

Źródło:https://www.thegamer.com/stardew-valley-nintendo-switch-2-nsw-free-upgrade-confirmed

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

