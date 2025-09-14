Aktualizacja do Stardew Valley na Switcha 2 będzie darmowa dla posiadaczy gry na pierwszego pstryczka

Aktualizacja Stardew Valley dla Switcha 2 będzie darmowa dla graczy posiadających już grę w swojej bibliotece.

Podczas minionego Nintendo Direct ogłoszono mnóstwo nowości, począwszy od daty premiery długo wyczekiwanego Metroid Prime 4: Beyond, po obszerniejszą zapowiedź nowej gry Pokemon Legends: Z-A. Wśród tych informacji znalazła się też świetna wiadomość dla fanów Stardew Valley, bowiem gra otrzyma wersję na Nintendo Switch 2. Najważniejsze jest jednak, że upgrade będzie całkowicie darmowy dla osób posiadających grę na pierwszym Switchu.

Stardew Valley otrzyma aktualizację dla Switcha 2

Choć zaprezentowany zwiastun trwał zaledwie 19 sekund, ujawniono w nim kilka ciekawych nowości. Gra zaoferuje obsługę myszy w wersji na Nintendo Switch 2, lokalny tryb kooperacji dla czterech graczy na podzielonym ekranie oraz funkcję GameShare. Nie są to rewolucyjne zmiany, ale wystarczająco znaczące (myszka), aby uczynić rozgrywkę wygodniejszą i bardziej jednocześnie bardziej społecznościową.