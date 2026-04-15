Black Cat dołącza do obsady Marvel Rivals. Felicia Hardy namiesza w 7.5 sezonie

Nadchodzi kolejna duża aktualizacja do Marvel Rivals. Już 17 kwietnia wystartuje sezon 7.5, który wprowadzi jedną z najbardziej ikonicznych postaci z uniwersum Spider-Mana – Black Cat. Deweloperzy zaprezentowali właśnie zestaw umiejętności Felicii Hardy, która w grze będzie pełnić rolę Duelisty.
Black Cat w Marvel Rivals – zwinność, pazury i... zapożyczone moce?
Z opublikowanego materiału wideo wynika, że Black Cat będzie jedną z najbardziej mobilnych postaci w grze. Jej styl walki opiera się na niesamowitej akrobacji. Felicia potrafi z łatwością wspinać się po budynkach i błyskawicznie dopadać przeciwników. Jej głównym orężem są zabójcze pazury, którymi zasypuje wrogów serią szybkich ciosów. Najciekawszym elementem jej zestawu jest zdolność korzystania z mocy innych bohaterów. Na zwiastunie widać, jak Black Cat używa portali Doktora Strange’a, kart Gambita, a nawet niewidzialności Ms. Fantastic.
Felicia Hardy, jedna z najlepszych złodziejek na świecie, przemierza pole bitwy z błyskawiczną precyzją i gracją tancerki, zawsze gotowa, by przywłaszczyć sobie majątek przeciwnika. Ci, którzy spotkają wzrok Czarnej Kotki, powinni mieć się na baczności, gdyż jej przeczucia nigdy nie zawodzą!
Felicia Hardy jest jedną z najbardziej znanych złodziejek na świecie. Gdy Czarna Kotka upatruje sobie łup, ten jest już praktycznie stracony. To kocią femme fatale, z którą lepiej nie zadzierać... bo szczęście zawsze jest po jej stronie!
Czarna Kotka została zwerbowana przez Wilsona Fiska, aby przeniknąć do Sanctum Sanctorum Doktora Strange'a i ukraść Tablicę Życia i Czasu. Jednak podczas gdy Kingpin starał się wykorzystać jej starożytną moc do przeciwdziałania Alchemaxowi, zawierając umowę ze Złoconym Świętym, ona opracowała własny plan uwolnienia jego więźniów. Niech rozpocznie się podwójna gra!
GramTV przedstawia:
Oprócz nowej bohaterki, 17 kwietnia gracze otrzymają sporą dawkę świeżej zawartości. Wprowadzony zostanie nowy tryb PvE, który pozwoli graczom zmierzyć się z hordami przeciwników sterowanych przez sztuczną inteligencję. Do tego gracze spróbują swoich sił w Infinity Saga, czyli specjalnym evencie fabularnym nawiązującym do kultowej sagi z komiksów i filmów Marvela.
Marvel Rivals możemy sprawdzić na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!