S.T.A.L.K.E.R. 2 z darmową fabularną aktualizacją. Sealed Truth zabierze graczy do X-18

Maciej Petryszyn
2026/04/15 12:40
Od pewnego czasu wiemy, że S.T.A.L.K.E.R. 2 otrzyma pierwsze duże, płatne rozszerzenie. Ale to niejedyna nowość zmierzająca do gry.

Twórcy z GSC Game World pomyśleli też o tych, którzy nie chcą więcej za S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla płacić. Oni dostaną darmową aktualizację.

W S.T.A.L.K.E.R. 2 zgłębimy Laboratorium X-18

Ta została zatytułowana Sealed Truth i właśnie poznaliśmy na jej temat więcej szczegółów. Rzeczona aktualizacja ma poszerzyć świat znany nam z Serca Czarnobyla, dokładając nowy wątek fabularny związany ze znanym już graczom miejscem. Tym jest Laboratorium X-18, które mogliśmy odwiedzić w toku rozwoju głównej fabuły. Były to odwiedziny intensywne, w których trakcie towarzyszył nam tajemniczy głos. Zdawał się on doskonale wiedzieć, kim jesteśmy i ostatecznie pomógł nam uciec przed oddziałami Ward. Można było odczuć, że pełny potencjał tego wątku nie został wykorzystany. To ma zmienić właśnie Sealed Truth.

O ile bowiem podczas gry mieliśmy dostęp jedynie do górnej sekcji laboratorium, pojawiły się plotki, że komuś udało się dotrzeć na poziomy niższe. Jak nietrudno się domyślić, i my zechcemy się tam udać, co będzie początkiem niebezpiecznej przygody, w której poziomowi zagrożenia dorównać może jedynie poziom możliwych do zgarnięcia nagród. – Sealed Truth koncentruje się na nowej linii zadań. Eksploruj miejsca makabrycznych eksperymentów i znajdź odpowiedzi. Przy skalkulowanym ryzyku możesz położyć łapy na… Ale nie uprzedzajmy faktów – możemy wyczytać w oficjalnym opisie na stronie internetowej gry.

Dostęp do nowej linii fabularnej otrzymamy po zakończeniu zadania Hot on the Trail, a przed rozpoczęciem A Minor Incident. Sama aktualizacja Sealed Truth zadebiutuje w tym samym momencie, co płatne rozszerzenie S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Konkretnej daty nie znamy, aczkolwiek podczas Xbox Partner Preview potwierdzono, że dodatek planowany jest na lato 2026 roku.

Źródło:https://wccftech.com/stalker-2-free-update-x18/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

