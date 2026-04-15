S.T.A.L.K.E.R. 2 z darmową fabularną aktualizacją. Sealed Truth zabierze graczy do X-18

Twórcy z GSC Game World pomyśleli też o tych, którzy nie chcą więcej za S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla płacić. Oni dostaną darmową aktualizację.

W S.T.A.L.K.E.R. 2 zgłębimy Laboratorium X-18

Ta została zatytułowana Sealed Truth i właśnie poznaliśmy na jej temat więcej szczegółów. Rzeczona aktualizacja ma poszerzyć świat znany nam z Serca Czarnobyla, dokładając nowy wątek fabularny związany ze znanym już graczom miejscem. Tym jest Laboratorium X-18, które mogliśmy odwiedzić w toku rozwoju głównej fabuły. Były to odwiedziny intensywne, w których trakcie towarzyszył nam tajemniczy głos. Zdawał się on doskonale wiedzieć, kim jesteśmy i ostatecznie pomógł nam uciec przed oddziałami Ward. Można było odczuć, że pełny potencjał tego wątku nie został wykorzystany. To ma zmienić właśnie Sealed Truth.