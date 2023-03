Aktorka z filmów o Harrym Potterze stanęła w obronie Rowling. Nawołuje do większej życzliwości

Przy okazji premiery Hogwarts Legacy temat kontrowersyjnych wpisów J.K. Rowling powrócił ze zdwojoną siłą. Chociaż bojkoty gry na nic się zdały i produkcja zaliczyła bardzo wysoką sprzedaż, to sama pisarka skorzystała z okazji i wzięła udział w specjalnym podcaście, w którym wyjaśniła, że jej słowa zostały źle zrozumiane, a twórczyni Harry’ego Pottera nie chciała nikogo zdenerwować. Rowling nie martwi się konsekwencjami wypowiedzi i swoim dziedzictwem. Chociaż wielu aktorów skrytykowało pisarkę, to Evanna Lunch, która w filmowej serii wcieliła się w Lunę Lovegood, od początku stanęła po stronie autorki. Teraz gwiazda Harry’ego Pottera ponownie wypowiedziała się w tej sprawie, nawołując do większej życzliwości i zrozumienia dla Rowling.