J.K. Rowling nie martwi się o swoje dziedzictwo z powodu kontrowersji i bojkotów

Rowling rozwinęła swoją wypowiedź dotyczącą reakcji fanów, którzy zarzucili jej „zrujnowanie” swojego dziedzictwa. Autorka odparła, że zupełnie o tym nie myśli w tych kategoriach i nie zależy jej na tym, gdyż pewnego dnia umrze, a woli się skupiać na żywych osobach.

Nie chodzę po domu, myśląc o swoim dziedzictwie. To zbyt pompatyczny sposób na życie, chodzenie i myślenie: „Jakie będzie moje dziedzictwo?”. Obojętne jest mi to, bo będę wtedy martwa. Martwię się tym, co jest teraz. Zależy mi na żywych.