Aktorka wygenerowana przez AI? Nie trzeba było długo czekać na reakcję SAG-AFTRA

Głos w sprawie zabrał świeżo wybrany prezes organizacji zrzeszającej aktorów.

Tilly Norwood, aktorka AI stworzona przez firmę Particle6, wciąż nie schodzi z nagłówków i wywołuje burzliwą debatę w Hollywood. Niedawno informowaliśmy o tym, że branża filmowa zaczyna się jej obawiać, a teraz głos w sprawie zabrał sam Sean Astin – nowo wybrany prezes SAG-AFTRA, związku zawodowego aktorów. Sean Astin o Tilly Norwood Astin, znany z Władca Pierścieni czy serialu Stranger Things, w rozmowie z Variety podkreślił, że kwestia sztucznej inteligencji to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed branżą:

Doceniam, że ta historia poruszyła wyobraźnię ludzi, ale to nie pierwszy krok. Strajk trwał 118 dni, bardzo zaciekle walcząc o wprowadzenie przepisów i zabezpieczeń dotyczących sztucznej inteligencji. Zespoły SAG-AFTRA walczą o to dłużej, niż ludzie mogliby przypuszczać. W miarę jak technologia rozwija się z prędkością światła, podejmiemy to wyzwanie. Przypomnijmy – Particle6 pod koniec września ujawniło, że znane agencje talentów interesują się reprezentowaniem Norwood w filmach i programach telewizyjnych. Informacja wywołała oburzenie wśród aktorów i środowisk branżowych, a SAG-AFTRA oficjalnie potępiło pomysł wprowadzania „cyfrowych zastępników” do Hollywood. Astin zapowiedział, że związek podejmie temat także w rozmowach ze Stowarzyszeniem Agentów Talentów (ATA), które zrzesza największe agencje, m.in. CAA, WME czy UTA: Nasza umowa z ATA jest ważna i z niecierpliwością oczekujemy na konstruktywną rozmowę z agencjami, aby upewnić się, że nadal będziemy sobie nawzajem pomagać. My, artyści, polegamy na osądzie naszych agentów, ich dobrej pracy i szczerości, a oni polegają na naszym talencie i naszej atrakcyjności. Prawdziwym problemem jest to, jak nasza praca jest prezentowana i jakie pozwolenia i wynagrodzenia otrzymujemy za jej wykorzystanie.

Astin, syn znanej aktorki Patty Duke, odwołał się również do ustawy podpisanej niedawno przez gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma, nad którą pracowała SAG-AFTRA i która dotyczy kwestii związanych ze sztuczną inteligencją w przemyśle filmowym. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, mamy ogromną przewagę, ponieważ widzowie chcą oglądać prawdziwych aktorów w filmach, programach telewizyjnych, animacjach, grach wideo, audiobookach i we wszystkich innych aspektach, w których reprezentujemy naszych członków. Wypowiedzi Astina to reakcja na rosnącą krytykę wobec Tilly Norwood. Sztuczna aktorka wywołała falę sprzeciwu – w ostatnich tygodniach głośno protestowali m.in. Emily Blunt, Melissa Barrera, Lukas Gage i inni aktorzy. SAG-AFTRA jasno daje do zrozumienia: walka o ochronę pracy i wynagrodzenia w czasach ekspansji AI dopiero się zaczyna.

