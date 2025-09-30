Poznajcie Tilly Norwood - aktorkę, która nie istnieje. Hollywood i tak się jej obawia

Co ciekawe, zainteresowanie tą „aktorką” jest tak duże, że agencje talentów już teraz starają się o jej reprezentowanie – jeszcze przed oficjalnym debiutem. To pokazuje, że fascynacja Hollywood gwiazdami AI nie jest tylko futurystycznym eksperymentem, a realnym kierunkiem rozwoju branży.

Hollywood coraz śmielej spogląda w stronę nowych technologii. Coraz częściej mówi się, że cyfrowi aktorzy mogą stać się realną konkurencją dla ludzi z krwi i kości. Najnowszy przykład tylko podsycił te dyskusje – na scenę wkracza bowiem Tilly Norwood, postać całkowicie wygenerowana przez sztuczną inteligencję.

Twórcą Tilly Norwood jest Eline Van der Velden, która w rozmowie z Variety tłumaczyła, że jej projekt nie ma być zamiennikiem człowieka, a raczej artystyczną kreacją:

Dla tych, którzy wyrazili gniew z powodu stworzenia mojej postaci AI – Tilly Norwood nie jest ona zamiennikiem istoty ludzkiej, ale dziełem sztuki. Jak wiele form sztuki przed nią, wywołuje rozmowę, a to samo w sobie pokazuje siłę kreatywności. (…) Widzę sztuczną inteligencję nie jako zamiennik ludzi, ale jako nowe narzędzie, nowy pędzel. Tak jak animacja, lalkowanie czy CGI otworzyły nowe możliwości bez odbierania aktorstwu na żywo, sztuczna inteligencja oferuje inny sposób wyobrażania sobie i budowania historii.

Problem w tym, że hollywoodzcy aktorzy reagują na te wieści z dużym niepokojem. Obawy związane z rozwojem sztucznej inteligencji były jednym z najważniejszych punktów podczas strajku SAG-AFTRA w 2023 roku, a teraz nabierają jeszcze większego znaczenia.

Swoje zdanie wyraziła też aktorka Emily Blunt, która w rozmowie z dziennikarzami nie kryła zaskoczenia: