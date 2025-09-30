Zaloguj się lub Zarejestruj

Poznajcie Tilly Norwood - aktorkę, która nie istnieje. Hollywood i tak się jej obawia

Jakub Piwoński
2025/09/30 16:10
Zaprezentowanie aktorki całkowicie wygenerowanej przez sztuczną inteligencję wywołało popłoch w Hollywood.

Hollywood coraz śmielej spogląda w stronę nowych technologii. Coraz częściej mówi się, że cyfrowi aktorzy mogą stać się realną konkurencją dla ludzi z krwi i kości. Najnowszy przykład tylko podsycił te dyskusje – na scenę wkracza bowiem Tilly Norwood, postać całkowicie wygenerowana przez sztuczną inteligencję.

Tilly Norwood – aktorka AI kontra Hollywood

Co ciekawe, zainteresowanie tą „aktorką” jest tak duże, że agencje talentów już teraz starają się o jej reprezentowanie – jeszcze przed oficjalnym debiutem. To pokazuje, że fascynacja Hollywood gwiazdami AI nie jest tylko futurystycznym eksperymentem, a realnym kierunkiem rozwoju branży.

Twórcą Tilly Norwood jest Eline Van der Velden, która w rozmowie z Variety tłumaczyła, że jej projekt nie ma być zamiennikiem człowieka, a raczej artystyczną kreacją:

Dla tych, którzy wyrazili gniew z powodu stworzenia mojej postaci AI – Tilly Norwood nie jest ona zamiennikiem istoty ludzkiej, ale dziełem sztuki. Jak wiele form sztuki przed nią, wywołuje rozmowę, a to samo w sobie pokazuje siłę kreatywności. (…) Widzę sztuczną inteligencję nie jako zamiennik ludzi, ale jako nowe narzędzie, nowy pędzel. Tak jak animacja, lalkowanie czy CGI otworzyły nowe możliwości bez odbierania aktorstwu na żywo, sztuczna inteligencja oferuje inny sposób wyobrażania sobie i budowania historii.

Problem w tym, że hollywoodzcy aktorzy reagują na te wieści z dużym niepokojem. Obawy związane z rozwojem sztucznej inteligencji były jednym z najważniejszych punktów podczas strajku SAG-AFTRA w 2023 roku, a teraz nabierają jeszcze większego znaczenia.

Swoje zdanie wyraziła też aktorka Emily Blunt, która w rozmowie z dziennikarzami nie kryła zaskoczenia:

Czy to mnie rozczarowuje? Nie do końca wiem, jak na to odpowiedzieć, poza tym, że powiem, jak przerażające to jest. (…) Dobry Boże, jesteśmy popieprzeni. To jest naprawdę, naprawdę przerażające.

Czy Tilly Norwood okaże się tylko krótkotrwałą ciekawostką, czy może początkiem ery, w której cyfrowi aktorzy będą zastępować ludzi? Jedno jest pewne – granica między światem realnym a wirtualnym staje się coraz cieńsza, a przyszłość Hollywood może wyglądać zupełnie inaczej, niż dotąd sobie wyobrażaliśmy.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/29/ai-actress-tilly-norwood-spurs-backlash-in-hollywood-as-talent-agencies-line-up-to-work-with-it

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
3
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 16:59
wolff01 napisał:

Dynamit też miał być tylko narzędziem :)

Dla osób pracujących w branży myślę, że całkiem trafne porównanie.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 16:55

Dynamit też miał być tylko narzędziem :)

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 16:13

"Artystyczną kreacją". Jasne. Chyba raczej kreacją $ na jej koncie.




