The Legend of Zelda kończy 40 lat. Pierwsza odsłona serii wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiejsze hity

21 lutego 1986 roku w Japonii zadebiutowało The Legend of Zelda – produkcja, która na stałe zmieniła oblicze gier przygodowych. Dziś seria obchodzi okrągły, 40. jubileusz, a jej znaczenie dla branży trudno przecenić. Projekt autorstwa Shigeru Miyamoto i Takashi Tezuka połączył elementy RPG z dynamiczną akcją, wrzucając graczy w sam środek wyprawy po krainie Hyrule. Bez długich wstępów i prowadzenia za rękę. Już w momencie premiery tytuł był postrzegany jako technologiczny i projektowy krok milowy dla całej branży.

The Legend of Zelda – 40 lat od premiery legendarnej gry

Jak wskazuje ComicBook.com, to właśnie duch przygody od początku stanowił fundament marki. Oryginał na Famicoma, a później na NES-a, pozwalał zapisywać stan gry dzięki baterii w kartridżu – rozwiązaniu przełomowemu jak na tamte czasy. Zamiast rozbudowanych przerywników filmowych gracze otrzymywali jedynie zarys historii i wolność eksploracji. Ratunek księżniczki Zeldy i walka z Ganonem były celem, ale droga do niego należała wyłącznie do gracza. To podejście sprawiło, że każdy mógł przeżywać przygodę w swoim tempie i na własnych zasadach.