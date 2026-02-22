The Legend of Zelda kończy 40 lat. Pierwsza odsłona serii wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiejsze hity

21 lutego 1986 roku w Japonii zadebiutowało The Legend of Zelda – produkcja, która na stałe zmieniła oblicze gier przygodowych. Dziś seria obchodzi okrągły, 40. jubileusz, a jej znaczenie dla branży trudno przecenić. Projekt autorstwa Shigeru Miyamoto i Takashi Tezuka połączył elementy RPG z dynamiczną akcją, wrzucając graczy w sam środek wyprawy po krainie Hyrule. Bez długich wstępów i prowadzenia za rękę. Już w momencie premiery tytuł był postrzegany jako technologiczny i projektowy krok milowy dla całej branży.
The Legend of Zelda – 40 lat od premiery legendarnej gry
Jak wskazuje ComicBook.com, to właśnie duch przygody od początku stanowił fundament marki. Oryginał na Famicoma, a później na NES-a, pozwalał zapisywać stan gry dzięki baterii w kartridżu – rozwiązaniu przełomowemu jak na tamte czasy. Zamiast rozbudowanych przerywników filmowych gracze otrzymywali jedynie zarys historii i wolność eksploracji. Ratunek księżniczki Zeldy i walka z Ganonem były celem, ale droga do niego należała wyłącznie do gracza. To podejście sprawiło, że każdy mógł przeżywać przygodę w swoim tempie i na własnych zasadach.
Ta filozofia przetrwała dekady i kolejne odsłony serii. Niezależnie od zmian technologicznych i rosnącej skali projektów, rdzeń pozostał ten sam – odkrywanie nieznanego, eksperymentowanie i uczenie się świata na własnych zasadach. To podejście stało się inspiracją dla całego gatunku action-adventure i dziesiątek twórców na przestrzeni lat. Wiele współczesnych produkcji czerpie z fundamentów położonych właśnie przez pierwszą Zeldę.
Na przestrzeni czterech dekad seria The Legend of Zelda rozrosła się do dziesiątek odsłon na różne konsole i urządzenia. Po oryginalnej grze z 1986 roku pojawiły się takie klasyki jak A Link to the Past, Ocarina of Time, Majora’s Mask czy The Wind Waker, a następnie Twilight Princess, Skyward Sword i najnowsze hity jak Breath of the Wild i Tears of the Kingdom. Każda z tych produkcji rozwijała fundamenty z pierwszej Zeldy – otwarty świat, poczucie przygody i eksploracji.
Czterdzieści lat później Nintendo wciąż rozwija markę, a jej wpływ widać w nowoczesnych hitach. Co więcej, trwają prace nad filmową adaptacją The Legend of Zelda, która ma przenieść kultowe uniwersum na wielki ekran i otworzyć nowy rozdział w historii serii. Jubileusz pokazuje, że legenda Hyrule nie tylko przetrwała próbę czasu, ale nadal wyznacza kierunek całej branży.
