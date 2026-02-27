Zaprezentowano nowego Game Boya. Ale nie do gier

Na przełomie starego i nowego tysiąclecia ukazały się w sumie 3 generacje konsol z rodziny Game Boy. I na zawsze zapisały się one w historii gamingu.

Ale powściągnijcie konie. Nadchodzący Game Boy Jukebox nie będzie bowiem konsolą do gry . Zamiast tego sprzęt, który The Pokémon Company zaprezentowało przy okazji transmisji z okazji 30-lecia, służyć będzie do odtwarzania muzyki. Będzie on jednak swoim wyglądem przypominał oryginalnego GB, który ujrzał światło dzienne jeszcze w 1989 roku.

Teraz postanowiono nam przypomnieć o legendzie. Ba, ukazuje się nawet nowy Game Boy .

Produkt ma rozmiar około 1/3 oryginalnego Game Boya. Odwzorowano nie tylko kolor przycisków, ale również żłobienia na obudowie oraz dźwięk głośnika.

W zestawie Game Boy Jukebox dostaniemy również 45 kolorowych kartridżów w kolorach czerwonym i niebieskim. Nie będzie na nich jednak gier. Zamiast tego po włożeniu konkretnej dyskietki do odtwarzacza, na ekranie ukaże się scena z danej gry – Pokémon Red lub Pokémon Blue – my zaś będziemy mogli odsłuchać pochodzący z niej utwór

Co o tym mówi Junichi Masuda, który odpowiadał za muzykę w oryginalnych grach?

Szczególny nacisk położyliśmy na to, by dźwięk brzmiał jak w Game Boyu. Mam nadzieję, że spodoba wam się słuchanie muzyki podczas wymieniania kartridżów.

Game Boy Jukebox zostało wycenione na 69,99 dolarów, a jego sprzedaż już ruszyła. Odtwarzacz można kupić pod tym adresem – znajdziemy tam również dokładną rozpiskę wszystkich 45 utworów, które będziemy mogli odsłuchać za pośrednictwem nietypowego sprzętu.