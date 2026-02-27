Zaprezentowano nowego Game Boya. Ale nie do gier

Na przełomie starego i nowego tysiąclecia ukazały się w sumie 3 generacje konsol z rodziny Game Boy. I na zawsze zapisały się one w historii gamingu.
Teraz postanowiono nam przypomnieć o legendzie. Ba, ukazuje się nawet nowy Game Boy.
Niby Game Boy, ale jednak odtwarzacz muzyki
Ale powściągnijcie konie. Nadchodzący Game Boy Jukebox nie będzie bowiem konsolą do gry. Zamiast tego sprzęt, który The Pokémon Company zaprezentowało przy okazji transmisji z okazji 30-lecia, służyć będzie do odtwarzania muzyki. Będzie on jednak swoim wyglądem przypominał oryginalnego GB, który ujrzał światło dzienne jeszcze w 1989 roku.
Tak swój produkt opisuje samo Pokémon Company:
Produkt ma rozmiar około 1/3 oryginalnego Game Boya. Odwzorowano nie tylko kolor przycisków, ale również żłobienia na obudowie oraz dźwięk głośnika.
GramTV przedstawia:
W zestawie Game Boy Jukebox dostaniemy również 45 kolorowych kartridżów w kolorach czerwonym i niebieskim. Nie będzie na nich jednak gier. Zamiast tego po włożeniu konkretnej dyskietki do odtwarzacza, na ekranie ukaże się scena z danej gry – Pokémon Red lub Pokémon Blue – my zaś będziemy mogli odsłuchać pochodzący z niej utwór
Co o tym mówi Junichi Masuda, który odpowiadał za muzykę w oryginalnych grach?
Szczególny nacisk położyliśmy na to, by dźwięk brzmiał jak w Game Boyu. Mam nadzieję, że spodoba wam się słuchanie muzyki podczas wymieniania kartridżów.
Game Boy Jukebox zostało wycenione na 69,99 dolarów, a jego sprzedaż już ruszyła. Odtwarzacz można kupić pod tym adresem – znajdziemy tam również dokładną rozpiskę wszystkich 45 utworów, które będziemy mogli odsłuchać za pośrednictwem nietypowego sprzętu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!